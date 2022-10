Ehrenamt ist Ehrensache: Freisinger bekommt Bundesverdienstkreuz für jahrzehntelangen Einsatz

Auszeichnung für Lothar Riemer

Lothar Riemer hat für seinen ehrenamtlichen Einsatz das Bundesverdienstkreuz bekommen. Der Freisinger sagt: Gesellschaft funktioniert nur, wenn alle anpacken.

Freising – 41 Jahre lang war Lothar Riemer Polizist. Dienst nach Vorschrift war ihm nie genug. „Ich habe mich schon immer kirchlich und vor allem sozial engagiert“, sagt der 62-Jährige, der seit mehr als 20 Jahren im Kreis Freising lebt. „Das ist mir ein Bedürfnis.“ Für diesen Einsatz wurde ihm nun die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik vergibt, verliehen.

Verleihung war etwas Besonderes für den Landrat

„Ihre Arbeit und Ihr Leben sind offensichtlich geprägt von einer tiefen Liebe zu den Menschen“, sagte Landrat Helmut Petz bei einer Feierstunde im Landratsamt. Er war es, der Riemer die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland, so die offizielle Bezeichnung, überreichte. „Das ist auch für mich etwas Besonderes“, sagte Petz – war es doch die erste, die er vergeben durfte.

Geboren in Norddeutschland, aufgewachsen in Bayreuth, begann Lothar Riemer mit 19 Jahren seine Ausbildung bei der Bundespolizei und war dann an der Grenze zur DDR eingesetzt. Er arbeitete als Sicherheitsbeamter der Deutschen Botschaften in Moskau und Kairo, war knapp ein Jahr für die Vereinten Nationen in Bosnien, drei Mal in Afghanistan, lange bei der Kripo München und bei der Verkehrspolizei Freising. Zuletzt war er fast neun Jahre lang Lehrer an der Polizeischule in Dachau, bevor er im Juni 2020 in Pension ging.

Nachwuchsarbeit liegt ihm am Herzen

Gerade die Nachwuchsarbeit war ihm besonders wichtig: „Es ist toll, junge Menschen zu begleiten, zu formen und zu begeistern.“ Zudem tat er sich bei gemeinschaftlichen, kirchlichen oder sozialen Themen wie der Vorbereitung von Gottesdiensten, Spenden- oder Gemeinschaftsaktionen hervor. „Sie haben es im täglichen Dienst und darüber hinaus geschafft, Ihre Polizeischülerinnen und -schüler für unterschiedlichste Projekte zu begeistern, die oft mit hohem zusätzlichen Aufwand in der Freizeit verbunden waren“, lobte Landrat Petz. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war der Umgang mit belastenden Situationen. So organisierte er anlassbezogen Trauerfeiern und Gottesdienste nach tragischen Vorfällen, etwa für Einsatzkräfte, die bei schweren Verkehrsunfällen auf der Autobahn zusammenarbeiten. In der Polizeiseelsorge war Riemer über 20 Jahre tätig.

Und auch jetzt, in Pension, engagiert er sich weiter: Nach wie vor liegt ihm „Lachen helfen“ am Herzen, der Kinderhilfeverein deutscher Polizisten und Soldaten, den er als einer von acht Standortrepräsentanten vertritt. Die Initiative setzt sich in Kriegsgebieten für den Bau von Kindergärten, Waisenhäusern, Schulen und Hospizen ein. Außerdem unterstützt Lothar Riemer ukrainische Geflüchtete.

Seine Frau muss ihn manchmal bremsen

Doch trotz allen Engagements weiß er, wie wichtig es ist, Grenzen zu ziehen und sich bewusst zurückzunehmen. „Sonst wird man irgendwann zum hilflosen Helfer.“ Das könne ihm glücklicherweise nicht passieren: „Meine Frau bremst mich ein“, sagt er und lacht. Die Hände in den Schoß zu legen, kommt für ihn jedoch nicht infrage. „Die Erfüllung, die ich in der ehrenamtlichen Tätigkeit finde, kann ich gar nicht in Worte fassen.“ Was Riemer allerdings mehrfach betont: „Diesen Orden widme ich all meinen Mitstreitern. Ich sehe ihn als eine Auszeichnung für das Ehrenamt im Ganzen.“

Sein Wunsch ist es, dass sich weiter viele Menschen einbringen – bei der Feuerwehr, dem Roten Kreuz, in Sportvereinen, in sozialen Bereichen. „Ohne funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Das kann der Staat nicht leisten, und das muss er auch nicht. Wir müssen uns gemeinsam engagieren – für ein gedeihliches Miteinander.“

