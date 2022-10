Luftfilterförderung für Schulen läuft aus: Freising kommt mit zwei Aufträgen unter Zeitdruck

Um Fördergeld für Luftfilter an Schulen zubekommen, müssen die Arbeiten bis April erledigt sein. Für die Stadt Freising wird das ein Wettlauf mit der Zeit.

Die Türe zu Fördergeldern für raumlufttechnische Anlage an Schulen ist nur noch kurze Zeit geöffnet. © Marijan Murat/dpa

Freising – „Ja, das macht uns Bauchschmerzen“, musste Robert Naujokat vom Hochbauamt in der jüngsten Kulturausschusssitzung gestehen. Auf dem Tisch lagen nämlich Nachrüstungsanträge für raumlufttechnische Anlagen (RLT) für die Grund- und Mittelschule St. Lantbert in Lerchenfeld. Diese fördert der Bund mit stattlichen 80 Prozent – allerdings müssen die Arbeiten bis Ende April 2023 abgeschlossen sein. Sonst muss die Stadt rund eine Million Euro zusätzlich selbst bezahlen. Soll man dieses Risiko eingehen? Im Ausschuss gingen die Meinungen weit auseinander.

Die beiden Schulen sollen RLT-Anlagen bekommen, für die der Bund 80 Prozent, maximal pro Schulform 500 000 Euro, übernehmen würde. Der Haken: Die Arbeiten müssen zügig vonstattengehen, denn der Bund möchte die Umsetzung des Vorhabens bis zum 29. April 2023 erledigt wissen – sonst gibt es eben keine finanzielle Zuwendung. „Der Verwendungsnachweis muss dann bis zum 29. Juli erbracht werden. Eine Fristverlängerung ist aktuell ausgeschlossen“, erklärte Naujokat den Stadträten.

Lieferengpässe könnten die Maßnahme verzögern

Laut der Aussage eines Fachplaners sei die Umsetzung in diesem knappen Zeitfenster durchaus möglich, so Naujokat. Allerdings komme es durch Pandemie und Ukraine-Krieg immer wieder zu Lieferengpässen bei Materialien. Für Naujokat ist die Sache daher knifflig. „Wir können nicht garantieren, dass die Maßnahmen fristgerecht fertiggestellt werden.“ Im schlimmsten Fall könne es sein, dass die Förderung nicht voll in Anspruch genommen werden kann. Er sei dennoch optimistisch. Der Eigenanteil für die Stadt Freising belaufe sich mit Förderung auf 450 000 Euro für beide Schulen.

„Ich muss da jetzt Wasser in den Wein gießen“, sagte Susanne Günther (Grüne). „Wenn es nicht klappt, geht uns eine Million flöten – und das bei unserem Haushalt, bei dem schon 20 Millionen fehlen.“ Das konnte Monika Riesch (FSM) nicht nachvollziehen: „Das ist nicht fahrlässig, sondern dringend notwendig – wir sind das unseren Kindern schuldig!“ In die gleiche Kerbe schlug Jürgen Mieskes (CSU): „Wir erhalten ja ein Produkt, um die Kinder zu schützen – auch wenn wir die Förderung verlieren.“ Bürgermeisterin Eva Bönig (Grüne) wollte nicht vom „worst case“ ausgehen.

Vorgesehen sind dezentrale Anlagen für jedes Klassenzimmer

Naujokats Vorschlag lautete schließlich so: „Wir würden die Ausschreibungen rausschicken und weiter beobachten.“ Allerdings gebe es halt dann halt irgendwann keinen Weg mehr zurück. Seine Hoffnung sei, dass die Förderfrist verlängert wird. Trotz Bauchschmerzen bei so manchem Stadtrat wurde den Anträgen schließlich einstimmig stattgegeben.

Vorgesehen sind übrigens dezentrale RLT-Anlagen für jedes Klassenzimmer der Grund- und Mittelschule sowie für wenige Fach- und Allgemeinräume. Über Öffnungen in der Außenwand wird die Außenluft angesaugt und die Frontluft ausgeblasen. Damit muss die Fensterlüftung deutlich seltener erfolgen – beziehungsweise ist das Lüften während der Unterrichtszeit damit nicht mehr notwendig, war im Sachstandsbericht zu lesen. In der kalten Jahreszeit werde die Luft zudem vorgewärmt – im Sommer hingegen via Nachtlüftung gekühlt.

Worauf der Sachbericht auch verweist: RLT-Anlagen seien grundsätzlich ein wichtiger Baustein bei der Pandemie-Bekämpfung und bei der Verringerung von anderen Erkältungskrankheiten. (Richard Lorenz)