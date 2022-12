Mädchen (14) auf dem Schulweg sexuell belästigt - Polizei Freising fahndet nach grauem Lieferwagen

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

In der Freisinger Angerbrunnenstraße hat ein Exhibitionist ein Mädchen belästigt. Symbolbild © Friso Gentsch

Ein Exhibitionist hat in Freising ein Mädchen sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Freising - Eine 14-Jährige war am Freitagnachmittag zu Fuß auf dem Nachhauseweg von der Realschule Gute Änger in Freising. In der Angerbrunnenstraße fiel dem Mädchen ein grauer Mercedes-Lieferwagen mit blauer Aufschrift, Typ Vito, mit Münchner Kennzeichen auf. Der Fahrer verfolgte die Schülerin in langsamem Tempo und hielt Blickkontakt. „In einem Abstand von ca. 15 Metern stieg der bislang unbekannte Täter aus dem Lieferwagen und öffnete die Schiebetür zum Laderaum. Im weiteren Verlauf nahm das Mädchen wahr, dass der Unbekannte anfing an seinem Glied zu manipulieren und zu onanieren. Hierbei suchte er weiterhin Blickkontakt“, heißt es im Bericht der Polizei.

Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, knapp 1,80 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren und Seitenscheitel. Die Polizei schreibt von einem „südosteuropäischen/arabischen Erscheinungsbild“. Er trug einen schwarzen Pullover und blaue Jeans. Hinweise nimmt die PI Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 entgegen. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.