Mahnmal für Todesmärsche: Freisinger arbeiten zum Teil aus sehr persönlichen Gründen mit

Koordinieren das Projekt: Stadtarchivar Florian Notter (l.) und Geschichtsreferent Guido Hoyer. © Lehmann

Für das geplante Mahnmal an die „Todesmärsche“ hat eine Arbeitsgruppe vier mögliche Standorte auserkoren – angetrieben auch von eigenen Kindheitserinnerungen.

Freising – Mit einem Mahnmal an die „Todesmärsche“ will Freising ein düsteres Stadtkapitel vor dem Vergessen bewahren. Das Projekt geht unter anderem auf einen Antrag von Geschichtsreferent Guido Hoyer (Linke) zurück.

„Ich stelle mir das Mahnmal an einem zentralen Platz vor und nicht in irgendeiner Ecke. Es sollen dort auch Veranstaltungen möglich sein“, betonte er im Rahmen eines Treffens im Rathaus, zu dem rund 20 Interessierte gekommen waren, um ein entsprechendes Konzept zu entwickeln.

Blutiger Hintergrund

Zwischen 25 000 und 30 000 Inhaftierte, die in Konzentrationslagern und Gefängnissen in Mittel-, Ost-, und Norddeutschland untergebracht waren, wurden zum Kriegsende 1945 auf Befehl von SS-Reichsführer Heinrich Himmler, einem der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, in das von den Alliierten noch nicht vom NS-Regime befreite Bayern getrieben. Kein Häftling sollte in die Hände der Befreier fallen, die Lager leer vorgefunden werden. Auf dem Weg ins KZ Dachau passierten die Todgeweihten Stadt und Landkreis Freising. Auch hier brachen Häftlinge vor Hunger und Erschöpfung tot zusammen oder wurden ermordet.

In der Grabstätte in Tüntenhausen liegen zwei Opfer eines Todesmarsches begraben. © Lehmann

Warum eine Gedenkstätte wichtig ist, erläuterte Hoyer der Arbeitsgruppe: Außer einer Grabstätte in Tüntenhausen, in der zwei Opfer eines Todesmarsches zusammen mit Mitgliedern der Waffen-SS begraben wurden, und einem Mahnmal-Stein in Hallbergmoos gibt es bis heute keinerlei Erinnerung an die Gräueltaten auf den Straßen. Zudem seien zahlreiche Opfer der Todesmärsche, die einst auf dem Neustifter -Friedhof begraben wurden, auf Wunsch von Angehörigen – etwa aus Frankreich und Amerika – in Heimatfriedhöfe umgebettet worden. Andere Gräber wiederum wurden aufgelassen.

Erste Ideen

Einer, der sich neben Hoyer eingehend mit den Todesmärschen beschäftigt hat, ist der Heimatforscher und Buchautor Karl-Heinz Zenker, der sich für den Hallbergmooser Erinnerungsstein eingesetzt hat. Was ihn ziemlich nachdenklich stimmt: „Mir ist aufgefallen, dass selbst an Schulen die Todesmärsche kein Thema sind.“ Auf sein Angebot, in Freisinger Realschulen und Gymnasien einen Vortrag zu diesem Thema zu halten, sei nicht eingegangen worden – oder wie es Zenker ausdrückte: „Außer der Förderschule in Pulling hatte niemand Interesse.“ Umso wichtiger sei ein Mahnmal.

Worin sich bei der Standortfrage alle Anwesenden einig waren: Da die Todesmärsche an großen Straßen entlang führten, sollte ein Mahnmal auch an einer gut frequentierten Stelle, etwa einer Kreuzung, aufgestellt werden. FW-Stadtrat Karl-Heinz Freitag schlug den neugestalteten Aufgang zum Lindenkeller vor. Zudem wurden drei weitere Alternativen angeregt: die Grünflächen an der Ottostraße nahe des Bahnhofs, der Johannesgarten an der Saarstraße, wo künftig auch die Tourismusbusse halten, oder die General-von-Nagel-Straße. „Denn das ist der einzige Ort, von dem belegt ist, dass dort ein Häftling erschossen wurde“, berichtete Stadtarchivar Florian Notter dem FT.

Für Mahnmale bis zur Höhe von drei Metern ist keine Baugenehmigung nötig. In einer entsprechenden Größenordnung soll das Mahnmal realisiert werden. Die Motivauswahl blieb beim Treffen am Dienstag noch offen. Dafür wurde eine ebenfalls nicht ganz unwichtige Frage diskutiert: die Finanzierung. „Wir brauchen eine Orientierungszahl, ich kann ja mal bei Freisinger Künstlern anfragen“, schlug Karl-Heinz Freitag vor. Was er sich auch vorstellen könne: Geld aus dem Kulturfonds zu nehmen. „Das Stadtarchiv wird im Vorfeld eine Kostenaufstellung machen lassen. Die Entscheidung fällt aber dann der Stadtrat“, ergänzte Notter.

Die Arbeitsgruppe will sich noch zweimal treffen, das nächste Mal am 29. Juni. Die „Hausaufgaben“ bis dahin, die sich Notter aufgeschrieben hat: die genannten Standorte prüfen und Kontakt mit Freisinger Künstlern aufnehmen.

Düstere Erinnerungen

Dr. Lothar Scheitzach aus Haxthausen (Stadt Freising) treibt das Thema immer noch um: „Ich hab’ das als Kind mitbekommen, aber ich durfte nicht aus dem Fenster schauen.“ An was er sich dennoch erinnern kann: „Auf einer Wiese bei Pallhausen wurde eine Gruppe Gefangener sich selbst überlassen. Da wurden auch Fotos gemacht. Diese Spur gehört unbedingt verfolgt.“

FSM-Stadtrat Hartmut Binner hat ebenfalls Erinnerungen an die Todesmärsche: „Das war grausig. Ich hab’ das als Kind auch miterleben müssen.“ Er erinnert sich an eine Erzählung von einem Freund: „In Allershausen hat eine Frau den Häftlingen eine Kanne voll Milch gegeben, weil sie Durst hatten. Die Kanne wurde dem Häftling von einem Bewacher mit dem Gewehrkolben aus der Hand geschlagen, auf die Frau wurde die Waffe angelegt.“ (Richard Lorenz und Manuel Eser)

