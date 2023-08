Die Künstlerin, die mit der Schere malt: Maria Kiess zeigt faszinierende Werke in Freising

Ausstellung im Lindenkeller

Diese Ausstellung ist einen Besuch wert: Die Freisinger Künstlerin Maria Kiess schafft auf eigenwillige Weise Werke, die über jeden etwas aussagen.

Freising – Es sind kleine Kostbarkeiten: Klare und einfachen Formen charakterisieren die Exponate der Freisinger Künstlerin Maria Kiess. Unter dem Titel „Durchschaut“ ist derzeit eine Auswahl ihrer wundervollen Papierschnitte, Acrylmalereien und Glasarbeiten in der Kleinen Galerie am Lindenkeller zu sehen.

Faszinierend, wie man mit der Schere „malen“ kann! Das beweist Kiess in Papierschnitten, die auf den Betrachter zunächst wie abstrakte Kompositionen, beim näheren Betrachten jedoch durchaus figürlich wirken. Wie etwa die Serie „Taschen“. „Taschen sind Gehäuse, in denen wir unser Hab und Gut tragen“, sagte Kiess bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstag vor vielen Gästen.

Die Situation der vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen habe sie zu diesen Motiven inspiriert. „Alles, was in eine Tasche geht, reduziert sich da auf das Wesentlichste“, sagte sie. Gleichsam wiesen diese Bilder auch auf das „eigene Bündel“ hin, das der Mensch durchs Leben trage und in den Papierschnitten „durchsichtig und durchschaubar“ wirke. „Die Leerstellen zu füllen“, dazu werde der Betrachter bei dieser Technik verleitet, erklärt Kiess. Das treffe auch bei jenen ihrer Papierschnitten zu, bei denen sie von der Form verwelkender Blüten und Blätter inspiriert worden sei.

Die Glasarbeiten von Maria Kiess sind von strenger Schönheit geprägt

Sehr eindrucksvoll auch ihre Porträts. Beim „Schneiden eines menschlichen Antlitzes“ standen großformatige Fotos von Ukrainerinnen, die nach Deutschland in ein Altenheim gebracht worden waren, Pate. Eine skizzenhafte Vorzeichnung auf weißem Papier sei erfolgt, dann sei dieses durchschnitten worden bis zum darunter liegenden schwarzen Karton, berichtet Maria Kiess. Entstanden seien dabei sogenannte „weiße“, als auch „schwarze“ Schnitte. „Eine Deutung der hellen und der dunklen, verborgenen oder schwierigen Charakterzüge, die jedem Menschen innewohnen“, so die Künstlerin.

Strenge Schönheit strahlen die Glasarbeiten aus. Von ihr gestaltete Fenster sind auch in der Hauskapelle der Pallottiner in Freising zu bewundern. Wie wenn man liegend von einer Wiese aus die vorüberziehenden Wolken betrachtet, wirken ihre kleinformatigen Acrylbilder. Auch da greift der Titel der Ausstellung, „Durchschaut“, meint sie. „Wenn die Wolken vorüberziehen, kann man durchschauen bis zum Firmament.“ (Maria Martin)

Gut zu wissen: Die Ausstellung „Durchschaut“ in der Kleinen Galerie am Lindenkeller ist noch bis 1. Oktober jederzeit von außen zu besichtigen. An den Sonntagen 13.8., 27.8., 24.9. und 1.10. ist die Galerie im Beisein der Künstlerin geöffnet. Termine sind auch nach Vereinbarung möglich unter Tel. (0 81 61) 6 53 58 oder per E-Mail an maria@kiess-online.net.

