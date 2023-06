Ein Pächter sucht nach Alternativen: „Platzhirsch“ im Freisinger Laubenbräu in Schieflage

Direkt vor der Haustür gab’s die Mega-Baustelle, die dem Pächter zu schaffen gemacht hat. © Fischer

Was früher die Spatzen von den Dächern pfiffen, das kursiert heute in den sozialen Medien. Doch, dass – wie auf Facebook verbreitet – das Lokal Platzhirsch im ehemaligen Laubenbräu am Marienplatz nach knapp einem Jahr schon wieder dicht macht, das stimmt so nicht.

Freising – „Treffpunkt Freising“ nennt sich die Facebook-Gruppe die jüngst die Vermutung zum Ausdruck brachte, dass das Lokal Platzhirsch, das ehemalige Laubenbräu, bald von der Bildfläche verschwinden könnte. Fakt ist, dass Pächter Nino Filippetti (53) auf der Suche nach Alternativen ist. Das Projekt ist demnach nicht gescheitert, es ist nur etwas in Schieflage geraten.

Als Hauptgrund dafür gibt der Freisinger Gastronom an, dass just als das Geschäft im August 2022 Fahrt aufgenommen hat, sich direkt vor der Haustür eine Mega-Baustelle aufgetan hat. Eine, die statt wie von der Stadt Freising angekündigt, nicht vier Wochen, sondern am Ende fast vier Monate gedauert hat.

Das hatte laut Filippetti nicht nur zur Folge, dass Kundschaft ausgeblieben ist, sondern, das zog auch massive Personalprobleme nach sich. „Das hat uns extrem zu schaffen gemacht. Uns ist praktisch die komplette Tagschicht weggebrochen. Das hat alles durcheinandergebracht“, sagt Filippetti über die Durststrecke während der Bauphase am Marienplatz.

Der Entschluss steht: Pächter Nino Filippetti möchte einen Nachfolger oder Partner für den Platzhirsch. © Fischer

Enttäuscht von „Informationspolitik

Ziemlich enttäuscht ist er in diesem Zusammenhang von der „Informationspolitik“ der Stadt Freising und den Stadtwerken Freising. Mehr als eine Postwurfsendung eine Woche vor Baubeginn habe es nicht gegeben. Hätte er das alles gewusst, hätte er erst nach den Baumaßnahmen eröffnet, so der Gastronom, der in Erding mit dem „paNino“ am Schrannenplatz „einen Hammerladen“ hat, wie er es ausdrückt.

Gleich die Flinte ins Korn werfen wollten Filippetti und sein zwangsweise abgespecktes und umstrukturiertes Team aber nicht. Will heißen: Man hat durchgehalten. Aber, „die Baustelle“ ist nicht wirklich verschwunden. Bis heute nicht. Sie befindet sich nur etwas weiter weg. Die Lkw und die die damit verbundene Lärmbelästigung macht dem „Platzhirsch“ respektive seinen Gästen immer noch zu schaffen – allein schon wegen der noch andauernden Arbeiten am Asamgebäude.

Nachfolger oder Partner

Deshalb hat sich Filippetti entschlossen einen Nachfolger oder einen Partner für sein Lokal zu suchen – mittels einer Anzeige bei dem Gastrovermittler „Absolut Immobilien“. „Das ist eine Seite nur für Interessierte. Da stand drin, dass der Laubenbräu unter Umständen neu zu verpachten ist“, so Filippetti. Was schließlich „ein Lauffeuer“ ausgelöst habe und auch Kommentare zu Folge hatte, die einfach nicht stimmen würden. „Von einer Pleite kann überhaupt nicht die Rede sein“, stellt er klar.

Alles laufe weiter wie gehabt, das Geschäft habe auch schon wieder angezogen. Aber, und das räumt der Gastronom unumwunden ein, er selbst ist es leid. „Wenn man Probleme hat, muss man nach Lösungen suchen“, lautet seine Devise. Deshalb ist er für alles offen. Ob es ein Partner ist, oder ein Investor oder auch jemand der den Platzhirsch komplett übernimmt. Er ist, wie er versicherte für alles offen.

Die Geschäftslage ist Nino Filippetti zufolge gut. „Wir haben Anmeldungen für Hochzeiten und Gesellschaften, das Team funktioniert, das Lokal hat Perspektive, nur meine Gefühlslage hat sich geändert. Ich mag so nicht mehr“, sagt der Pächter. Sein erklärtes Ziel ist es deshalb jemand zu finden, der den Betrieb in seinem Sinne mitträgt oder ihn in Eigenregie weiterverfolgt. ALEXANDER FISCHER