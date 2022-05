Nach schwerem Diebstahl: Heiliger Sigismus erhält neue Krone

Von: Manuel Eser

Krönung eines Leidgeprüften: Metallrestaurator Ernst Bielefeld hat dem Heiligen Sigismund eine neue Krone gefertigt. Die Figur an der Mariensäule war 2020 seines Kopfschmucks beraubt worden. © Lehmann

Vor eineinhalb Jahren ist dem Heiligen Sigismund die Krone gestohlen worden. Jetzt hat die steinerne Figur an der Mariensäule einen neuen Kopfschmuck.

Freising – Grantig schaut er drein, der Heilige Sigismund, und er hat ja auch allen Grund dazu. Nicht nur, dass er nun schon seit Jahrhunderten auf dem harten Sockel der Mariensäule in Freising knien muss. Vor eineinhalb Jahren wurde ihm zu allem Überfluss auch noch die Krone gestohlen. Monatelang war die steinerne Figur allen Witterungen mit kahlem Haupt ausgeliefert. Doch das Darben hat jetzt ein Ende.

Am Montagnachmittag, pünktlich zu seinem Namenstag, erhielt der Heilige Sigismund wieder eine Krone: Metallrestaurator Ernst Bielefeld ersetzte die im Herbst 2020 entwendete Insignie mit einer Neuanfertigung. Zugegebenermaßen gab es schon Krönungen, die mehr Resonanz erzielt haben. Die Schaulustigen in der Freisinger Innenstadt interessierten sich mehr für die frischen Waren des Obst- und Gemüsehändlers, der seinen Verkaufsstand am Marienplatz aufgebaut hatte, als für Sigismund. Dabei war es durchaus spannend, dem Restaurator bei der Arbeit zuzusehen. Mit Miniflex und Schraubenzieher, vor allem aber mit größer Akkuratesse ging der Fachmann zu Werke.

Steinfiguren werden immer wieder Opfer von Vandalismus

Sigismund wurde im 14. Jahrhundert neben Maria und St. Korbinian zum dritten Patron der Freisinger Domkirche. Die Mariensäule, auf dessen Sockel die Steinfigur neben anderen kniet, war 1674 von Fürstbischof Albrecht Sigismund gestiftet worden. Im Oktober 2020 aber war die Krone der Sigismund-Figur von Unbekannten entfernt worden. Aufgrund der Schadenshöhe von 3000 Euro wurde die Tat als schwerer Diebstahl gewertet.

„Obwohl der Sockel so hoch liegt, haben wir immer wieder Ärger mit Vandalismus dort oben“, berichtet Rainer Eberl von der Stadt Freising. Auch bei den anderen Figuren Korbinian, Franz Xaver und Franz von Asissi seien die Insignien schon verbogen worden. Und der arme Sigismund ist nicht zum ersten Mal bestohlen worden. „Auch sein Zepter wurde schon mal entwendet.“

Damit die Krone nicht auch gleich wieder verschwindet, hat Restaurator Bielefeld in Absprache mit dem Denkmalschutz stärkere Bolzen im Kopf verankert und eine zusätzliche Querstrebe aus Kupfer zur Absicherung angebracht. Und hat Sigismund jetzt bessere Launen? Bielefeld lacht und zuckt mit den Achseln: „Irgendwie schaute er immer noch genauso.“