Etliche Pendler betroffen: Umgestürzter Baum bremst Bahn zwischen Freising und Marzling aus

Von: Wolfgang Schnetz

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es auf der Bahnstrecke zwischen Marzling und Freising. © Lehmann

Ein umgestürzter Baum hat die Bahn zwischen Freising und Marzling ausgebremst. Hunderte von Pendlern waren davon betroffen.

Freising - Mehrere Feuerwehren rückten am Freitag wegen eines Baums aus, der kurz nach 15 Uhr auf das Gleis zwischen Marzling und Freising gefallen war und dabei die Oberleitung beschädigt hatte. Ein Zug aus Richtung Landshut musste daher stoppen. Im Einsatz war die Polizei Freising sowie die Feuerwehren Marzling und Freising. Die Einsatzkräfte räumten den Baum vom Gleis, sodass die Reparatur der Oberleitung durch Spezialisten der Bahn stattfinden konnte.

Verletzte gab es laut Polizei Freising nicht. Die Passagiere mussten den Zug verlassen und wurden mit Bussen weitertransportiert. Zwischen München und Freising verkehrten bis in die Abendstunden hinein keine Regionalzüge mehr. Der Regionalexpress (RE) 50 wendete in Landshut, die Züge der Linien RE 22 und RE 3 kehrten in Moosburg um, Züge der Linie RB 33 wendeten in Langenbach. Gestrandete Passagiere nutzten zudem die S-Bahnen der Linie S 1 in Richtung München. Außerdem wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Freising und Moosburg eingerichtet.