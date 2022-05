„Verstehen nicht, wieso sie eine tragen müssen“: Unverständnis für Maskenpflicht in Lebenshilfe-Werkstätten

Fast überall ist die Maskenpflicht gefallen, nicht aber in den Isar-Sempt-Werkstätten in Freising – zum Unverständnis der Menschen mit Behinderungen, die dort arbeiten. Jetzt hat Landtagsabgeordnete Benno Zierer (rechts) dem Geschäftsführer Albert Wittmann (3. v. r.) seine Unterstützung im Kampf für Lockerungen zugesagt. © Raith

In den Werkstätten der Lebenshilfe gilt weiterhin die Maskenpflicht, doch die Akzeptanz bei den Mitarbeitern sinkt. Jetzt will ein Abgeordneter helfen.

Freising – In fast allen Lebensbereichen sind Masken- und Testpflicht mittlerweile gefallen, auch an den meisten Arbeitsstätten. In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung müssen die Mitarbeiter jedoch weiterhin Mund-Nasen-Schutz tragen. So sehen es die weiterhin geltenden Infektionsschutzmaßnahmen Der Freisinger Landtagsabgeordnete Benno Zierer (Freie Wähler) setzt sich dafür ein, dass die Maskenpflicht in den Einrichtungen abgeschafft wird.

Täglich wird Albert Wittmann, der Geschäftsführer der Isar Sempt Werkstätten, von Mitarbeitenden oder deren Angehörigen darauf angesprochen. „Unsere Beschäftigten gehen ohne Maske ins Kino, in Gaststätten oder ins Fußballstadion“, erläutert Albert Wittmann. „Deshalb verstehen sie nicht, wieso sie hier noch eine Maske tragen müssen.“

Weiterhin Maskenpflicht in Isar Sempt-Werkstätten: Abgeordneter versteht Unverständnis der Mitarbeiter

Beschäftigte und Personal der Werkstätten hätten von Beginn der Pandemie an aktiv an der Eindämmung des Corona-Virus mitgewirkt, Hygiene- und Pandemiepläne aufgestellt und umgesetzt. „Wir testen nach wie vor und haben bis vor Kurzem noch bei jedem die Temperatur gemessen“, erklärt der Geschäftsführer. Die Schutzmaßnahmen seien auf große Akzeptanz gestoßen, solange sie in anderen Lebensbereichen ebenfalls gefordert waren. Nun werde es zunehmend schwieriger, Testpflicht und Masken zu erklären.

Der Landtagsabgeordnete Benno Zierer kann das nachvollziehen: „Die Beschäftigten sollten am Arbeitsplatz wieder so viel Normalität wie möglich erfahren“, sagt er. Er hat daher Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) einen Brief geschrieben und ihn darum gebeten, die Regelungen für Werkstätten für Menschen mit Behinderung anzupassen. Denn momentan werden die Werkstätten in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung als Reha-Einrichtungen betrachtet, damit gelten die gleichen Regeln wie für Pflegeheime oder Kliniken.

Maskenpflicht in Lebenshilfe-Werkstätten: Benno Zierer schreibt Brief an Gesundheitsminister

Der große Unterschied, den der FW-Abgeordnete aber sieht: Der Reha-Auftrag beziehe sich nicht auf die Wiederherstellung der Gesundheit, sondern auf die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung. „Daraus abzuleiten, dass es sich um eine vulnerable Gruppe handelt, ist nicht vertretbar“, schreibt Zierer in seinem Brief an den Gesundheitsminister. (ft)

