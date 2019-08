„Schlimmer als auf einem Kartoffelacker“: Maulwürfe machen Grabbesitzern zu schaffen

Auf dem Freisinger Waldfriedhof machen Maulwürfe und Wühlmäuse den Grabbesitzern zu schaffen. Die Stadt weiß von dem Problem – kann aber kaum etwas tun.

Freising – Wilhelm Leiß fühlt sich hilflos. Seitdem seine Frau vor dreieinhalb Jahren auf dem Freisinger Waldfriedhof beerdigt worden ist, pflegt er ihr Grab. Und seit dieser Zeit muss sich Leiß mit Maulwurfs- und Wühlmaushaufen herumschlagen. Die Stadt, der die Verwaltung der Ruhestätte obliegt, weiß von dem Problem. Sie kann aber kaum etwas dagegen tun.

„Ich habe mir schon einmal den Fuß verstaucht“

Weil Wilhelm Leiß nicht weiter weiß, hat er sich ans Tagblatt gewendet. Das Grab seiner Frau liegt im Bereich D 8, im nördlichen Teil der Anlage. Dort seien die Aktivitäten der Maulwürfe und Wühlmäuse besonders schlimm. „Täglich kämpfe ich mit den Schäden, die diese Tiere anrichten“, sagt Leiß. Nicht nur, dass die Nager die Wurzeln der mühevoll auf dem Grab gepflanzten Blumen abfressen und täglich Erdhaufen aufschütten würden. Wer nicht aufpasse, falle in knöcheltiefe Löcher. „Ich habe mir dabei schon einmal den Fuß verstaucht“, sagt der Senior. „In diesem Bereich sieht es schlimmer aus als auf einem Kartoffelacker.“

Bei schlechtem Wetter könne man den Bereich D 8 nur in Gummistiefeln betreten. „Wir alle, die dort ein Grab zu pflegen haben, bemühen uns, einen würdigen und gepflegten Eindruck zu hinterlassen“, betont Leiß.

Zustand des Areals „unseren Verstorbenen gegenüber nicht würdig“

Weil der Freisinger das nicht hinnehmen will, hat er sich mehrmals an die Friedhofsverwaltung gewendet. „Nach einigen Nachfragen wurde mir geantwortet, wir können nichts unternehmen, da diese Tiere unter Naturschutz stehen.“ Doch Leiß findet auch, dass der Zustand des Areals „unseren Verstorbenen gegenüber nicht würdig“ ist.

Diesem Umstand widerspricht Christl Steinhart, Pressesprecherin der Stadt Freising, nicht. Allerdings seien der städtischen Friedhofsverwaltung, die die Anlage unterhält, die Hände gebunden. Dass Maulwürfe und Wühlmäuse auf dem Waldfriedhof unterwegs seien und leider immer wieder für Ärger sorgten, liege buchstäblich in der Natur der Anlage. „Der Waldfriedhof ist ein naturnaher Friedhof. Die parkähnliche, weitläufige Anlage wird bestimmt von der natürlichen Beschaffenheit des gesamten Geländes“, teilt Steinhart auf FT-Nachfrage mit.

Tiere stehen unter Naturschutz

Maßnahmen gegen die kritisierten Löcher und Hügel in den öffentlichen Flächen sowie im Bereich des Grabs seien durch die Stadt und ihre Stadtgärtnerei „leider nur sehr eingeschränkt möglich“. Denn der Maulwurf stehe unter besonderem Schutz. „Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es in Paragraf 44, diesen Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten“, erklärt die Pressesprecherin. Trotzdem versucht die Friedhofsverwaltung, die Grabbesitzer etwas zu unterstützen. Laut Steinhart können – wenn möglich – Maulwurfshügel nach Bedarf abgetragen oder eingeebnet werden sowie vorhandene Gänge gefüllt werden. Punktuell kämen auch ökologische Vergrämungsmittel zum Einsatz: Duftstoffe, die die Tiere vertreiben sollen. Steinhart betont: „Eingriffe in die Gräber sind für die Stadt selbstverständlich nicht möglich.“

Nicht nur Maulwürfe machen Grabbesitzern auf dem Waldfriedhof zu schaffen: Auch der Buchsbaumzünsler hat die Ruhestätte heimgesucht.