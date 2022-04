Mehr als 1000 Ukrainer im Kreis Freising - Dritte Notunterkunft ist vorbereitet

Zustrom hält an

Im Kreis Freising ist erneut ein Bus mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine angekommen. Die schiere Anzahl der Neuankömmlinge ist eine Riesenherausforderung.

Freising – Der Zustrom an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hält unvermindert an. Über 1000 ukrainischen Flüchtlinge sind beim Landratsamt Freising registriert. Es dürften allerdings bereits deutlich mehr Menschen aus dem Kriegsgebiet im Landkreis angekommen sein. Die schiere Anzahl der Neuankömmlinge stellt eine Riesenherausforderung für alle Beteiligten dar.

„Hilfsorganisationen leisten hervorragende Arbeit“

Robert Stangl, Sprecher des Landratsamts, geht davon aus, dass sich bereits weit mehr als die bisher 1060 registrierten Ukrainer im Landkreis aufhalten: „Diese haben sich entweder noch nicht bei uns gemeldet, oder sie haben sich gemeldet, konnten aber rein zeitlich noch nicht ins System eingegeben werden.“ Seine Kollegin Eva Zimmerhof berichtet, dass dem Landkreis alle paar Tage Menschen zugewiesen werden. „Sie werden mit Bussen hergebracht und sind dringend auf Hilfe angewiesen.“ Erst am Donnerstag kamen wieder über 100 Personen in Eching an, wo sie eine erste Unterkunft in der Imma-Mack-Realschule erhielten und mit allem Nötigen versorgt wurden.

Um für weitere Ankömmlinge gewappnet zu sein und entsprechende Hilfe sicherstellen zu können, hat die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) neben diversen Asylunterkünften und den Turnhallen der Realschulen Moosburg und Eching die Einrichtung einer weiteren Notunterkunft organisiert, diesmal in Freising in der Turnhalle der Realschule Gute Änger. „Wieder leisteten die Hilfsorganisationen hier hervorragende Arbeit“, betont Zimmerhof. „Beim Aufbau der Notunterkünfte in Moosburg und Eching haben sie das Landratsamt bereits jeweils viele Stunden lang mit Hirn, Herz und Muskelkraft unterstützt. Auch der Aufbau an der Gute Änger am vergangenen Dienstagabend ist der Tatkraft der Ehrenamtlichen zu verdanken.“

Neuankömmlinge: Bitte registrieren!

Die genaue Planung und Koordinierung von kleinen Wohnkabinen für etwas Privatsphäre, einem entsprechenden Sichtschutz auf das Gelände und einer Essensausgabestelle übernahm das THW Freising, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Freising, dem BRK Freising und dem Johanniter- Ortsverband Allershausen. Insgesamt waren etwa 60 ehrenamtliche Kräfte vier Stunden lang im Einsatz. Auch Hausmeister und Schulleitung der Realschule leisteten wertvolle Mithilfe zum Gelingen des Projekts.

Wie viele geflüchtete Menschen in privaten Haushalten untergekommen sind, lässt sich für das Landratsamt hingegen nicht genau sagen – offenbar aber der Großteil. Denn wie Stangl mitteilt, hat das Landratsamt bis dato gut ein Drittel in den großen Unterkünften untergebracht. „Stetig gehen Menschen aber aus den großen Unterkünften wieder raus, weil sie entweder in Privatwohnungen vermittelt wurden, in Asylunterkünften Platz gefunden haben oder einfach ausgezogen sind.“

Alle Neuankömmlinge werden gebeten, sich beim Landratsamt registrieren zu lassen, betont Robert Stangl. Nur so könnten sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Krankenbehandlungsscheine und einen vorübergehenden Aufenthaltstitel bekommen.

