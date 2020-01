FT-Aktion Menschen in Not: Luz Amoi begeistert mit Konzerten für Bedürftige in Freising

Virtuose Musik für die Menschlichkeit: Die Freisinger Gruppe Luz Amoi gab zugunsten der FT-Aktion Menschen in Not zwei ausverkaufte Konzerte - für Bedürftige im Landkreis.

Freising – Nach einer äußerst erfolgreichen Weihnachtstournee gab die Freisinger Gruppe Luz Amoi am Wochenende zwei restlos ausverkaufte Neujahrs-Konzerte in der Luitpoldhalle: Eine Premiere war es, die da für die FT-Aktion „Menschen in Not stattfand. Dabei bewiesen die Multi-Instrumentalisten mit Stefan Pellmaier an der Spitze einmal mehr, dass Luz Amoi auf dem besten Weg ist, einer der wichtigsten bayerischen Weltmusik-Vertreter zu werden.

+ Zwei Abende für „Menschen in Not: (v. l.) Anja Bertelmann-Gschlößl und Dr. Irmgard Frey (beide Palliativstation), Wolfgang Schnetz (stellvertretender FT-Redaktionsleiter), Stefanie und Stefan Pellmaier (beide Luz Amoi), Beate Drobniak und Christina Mayer (Frauenhaus) sowie Monika Schwarz, Johannes „Häns“ Czernik und Benedikt „Nick“ Hogl (alle Luz Amoi) bei der Scheckübergabe. © Michalek

Ein Abend „Für Berta“ (so der Titel des aktuellen Luz-Amoi-Programms), vor allem aber zwei eindrucksvolle Abende für die Menschlichkeit waren es, die da am Samstag und Sonntag über die Bühne gingen: Denn den Erlös der beiden Konzert-Einnahmen – stolze 4600 Euro – spendet Luz Amoi im Rahmen von „Menschen in Not“ zu gleichen Teilen an das Freisinger Frauenhaus und an die Palliativstation am Klinikum Freising. Deren Vertreterinnen Dr. Irmgard Frey (Palliativstation) und Christina Mayer (Frauenhaus) bedankten sich dann auch am Sonntagabend bei den Verantwortlichen mit einem kurzen Überblick über das Wirken und Schaffen der jeweiligen Institution. Die engagierten Frauen betonten dabei die Wichtigkeit solcher Spenden für den täglichen Einsatz am Mitmenschen. Nicht zuletzt bedankten sich alle Beteiligten auch bei OB Tobias Eschenbacher, der am Sonntag als Hausherr der Luitpoldhalle den Abend eröffnete: Die Stadt hatte den Künstlern die Saalmiete für die beiden Abende erlassen.

Zwischen Welt-Musik und Volksmusik

Der Opener „Kirschblütenzeit“ war von der Gruppe perfekt gewählt worden, um die richtige Stimmung auf die Bühne zu zaubern, aber auch um eine Verbindung von älteren und den aktuellen Stücken gekonnt herzustellen. Bereits mit den ersten Tönen offenbarte sich die hohe Virtuosität und grandiose Spielfreude der Band – aber auch ihr Blick über die musikalischen Wurzeln hinweg. Weit über die bekannten bayerischen Volksmusiktöne hinaus vermengte sich ihr Sound mit jener Welt-Musik in der Tradition eines Hubert von Goisern. In Anklängen fanden sich Roland-Neuwirth-Aspekte, aber auch der Einfluss von Klezmer-Liedgut, den Bogen weit spannend zu einem ganz eigenen Klangbild.

Das bluesige „Hey Berta“ erstrahlte als gekonnte Hommage des Leadbelly-Klassikers „Alberta“ mit einem exzellenten Geigen-Part von Stefanie Pellmaier. Die Nummer „Regentag“ ein musikalisch ausgefeilter Hörgenuss mit der brillanten Umsetzung von trüben Tagen, in der Darbietung melancholisch dunkelblau gehalten.

+ Das Publikum war an beiden Abenden begeistert vom Programm. Am Ende gab es nicht enden wollenden Applaus. © Michalek

Überhaupt gelingt der Band gerade instrumental eine faszinierende Darstellungskraft von Emotionen. Ihre Stücke könnten und sollten als Soundtrack für Filme genutzt werden, so eindrucksvoll bebildern die Mitglieder mit einzelnen Tönen die gesamte cineastische Palette. Die einzelnen Songs leuchteten durch Tempo-Wechsel, raffinierten Solis und der absoluten Leidenschaft zur Musik – umrahmt von einer ausgefeilten Lichtregie und unterstützt von einem top-besetzten Topult.

Heimatsound modern umgestaltet

Nick Hogl führte mit sicherer Bass-Hand die Formation durch den Abend, während Manuela Schwarz an Hackbrett und Harfe kongenial zu diesem ganz eigenen Luz Amoi-Klang beitrug. Eines der stärksten Stücke, „Ned gnua“, bestach durch eine traumwandlerische Reise zu Paul Simons Graceland-Album. Mit aufgebrochenen Texten beleuchtete es eine ganz andere Seite der Musiker. Ein außergewöhnliches Lied, polternd und rumorend, aber immer punktgenau temperiert und perfekt umgesetzt, beinahe in der Tradition von Dreiviertelblut. Bandleader Stefan Pellmaier glänzte erneut mit Perkussion, seine Nuancen wechselten einzigartig von jazzig bis zu einer meisterhaften Leistung an der Cajon-Box.

Im zweiten Teil dominierte dann auch der Einsatz von der E-Gitarre beim Sänger und Klarinettisten Johannes Czernik. Im Dialog mit Geige und Hackbrett schaffte Czernik damit eine völlig neue Ebene, eine moderne Umgestaltung des Heimatsounds.

Besondere Premiere

Mit im Gepäck hatten die Luz-Amoi-Musiker auch ihren brandneuen Tonträger „Für Berta“, das erste Live-Album ihrer Karriere. Zum ersten Mal präsentiert die Band ausschließlich selbst geschriebene Songs in einer überaus vereinnahmenden Art. In ihrem jüngsten Werk schlummern Verneigungen vor Hubert von Goisern, Rudi Zapf und vielen anderen traditionellen und neuen Einflüssen – allerdings immer eigenständig den ganz bestimmten Luz-Amoi–Klang beinhaltend. Richard Lorenz

