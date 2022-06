Mercedes-Fahrer übersieht Roller: 52-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Tochter (9) saß hinter ihm

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag auf Höhe der A92-Anschlussstelle Freising-Süd. © Uwe Anspach/dpa

In Freising kam es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Rollerfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Freising - Lebensgefährlich verletzt wurde am Sonntagnachmittag ein Rollerfahrer bei einem Unfall auf der St 2350 in Höhe der A 92-Anschlussstelle Freising-Süd. Wie die Polizei Freising meldet, war der 52-Jährige am Sonntag gegen 14 Uhr mit seinem Roller in Richtung München unterwegs. Als Sozia saß seine neunjährige Tochter hinter ihm.

Rollerfahrer hatte „keine Chance mehr zu reagieren“

An der Anschlussstelle Freising-Süd zur A 92 wollte zur selben Zeit ein entgegenkommender Mercedes-Kleintransporter, gesteuert von einem 24-Jährigen, nach links in die Autobahn Richtung München einbiegen und übersah dabei den Roller. Der 52-Jährige hatte laut Polizei Freising „keine Chance mehr zu reagieren und prallte ungebremst in die Front des Mercedes“.

Der Rollerfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er kam nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik. Seine Tochter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die verständigte Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein Unfallanalytisches Gutachten zum Unfallhergang an. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. ft

