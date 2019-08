Aus Unachtsamkeit hat es am Sonntagabend in Freising gekracht. Der Fahrer eines Wohnmobils musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Freising – Aus Unachtsamkeit hat es am Sonntagabend um 22.20 Uhr in Freising gekracht. Ein 25-Jähriger aus München war mit seinem Mercedes auf der Haindlfinger Straße stadteinwärts unterwegs. Wie die Polizei berichtete, wollte er diesen an der Kreuzung zum Karwendelring geradeaus überqueren. Hierbei übersah er jedoch ein Wohnmobil samt Anhänger, welches gerade den Karwendelring in Richtung Mainburger Straße befuhr. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschaltet und die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt. Demnach war das Wohnmobil vorfahrtsberechtigt.

Wohnmobilfahrer ins Krankenhaus gebracht

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wohnmobilfahrer, ein 60-Jähriger aus Hessen, musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Freising gebracht werden. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

