Messerattacke: 25-Jähriger sticht mehrmals auf 48-Jährigen ein

Großeinsatz der Freisinger Polizei und der Kripo Erding am Sonntag: Ein 25-jähriger habe nach einem Streit auf einen 48-Jährigen eingestochen, war zu erfahren.

Freising – Nach der jüngsten Messerattacke vor wenigen Tagen im Bereich der Asamstraße in Freising-Neustift (wir berichteten), kam es diesmal zu einer blutigen Auseinandersetzung in Lerchenfeld. Wie am Montag zu erfahren war, hatten sich zwei Männer (48 und 25 Jahre alt) Sonntagnacht gegen 23 Uhr in einem Auto, das in der Umgebung des Kiebitzwegs in Lerchenfeld stand, zu einer Art „Bewerbungsgespräch“ getroffen.

25-Jähriger sticht in Freising mehrmals auf Mann ein

Dabei seien sie wohl in heftigen Streit geraten, in dessen Verlauf der 25-Jährige ausgerastet sei. Der junge Mann habe ein Messer gezogen und mehrmals auf sein Gegenüber eingestochen, hieß es am Montag. Der Verletzte flüchtete aus dem Auto in Richtung der Wohnsiedlung und klingelte stark blutend an einer Tür. Ein Anwohner, der ihm öffnete, verständigte dann sofort die Polizei. Auch das BRK war wenig später vor Ort und der Mann wurde umgehend ärztlich versorgt. Danach kam er ins Klinikum Freising.

Polizei suchte in Freising mit Hubschrauber nach Angreifer

Vom Angreifer fehlte zunächst jede Spur. Er war geflüchtet. Deswegen wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt, der längere Zeit über Lerchenfeld kreiste. Danach ging alles sehr schnell, wie zu erfahren war: Der Angreifer hatte sich wohl bei seiner Messerattacke auf den 48-Jährigen selbst erheblich verletzt.

Deswegen klingelte er an einem Haus an der Ismaninger Straße und bat um Hilfe. Dort konnten die Polizeibeamten den Angreifer dann wenig später festnehmen. Die Kripo hat jetzt die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Das glückliche Ende dieser brutalen nächtlichen Attacke: Der 48-Jährige ist außer Lebensgefahr.

