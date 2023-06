Es hätte tödlich enden können: Urteil für Freisinger Messerstecher gefallen

Vier Jahre Haft

Vor einer Freisinger Bar ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Einer der beiden zückte ein Messer und stach zu. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Freising/Landshut - Wie berichtet, hat sich ein 28-Jähriger wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Landshut verantworten müssen. Die als Schwurgericht tagende ersten Strafkammer am Landgericht Landshut verhängte letztlich eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem ordnete sie die Unterbringung des alkoholabhängigen Mannes in einer Entziehungsanstalt an.

„Hey Du, was ist los mit Dir“, hatte der Angeklagte in der Nacht auf den 9. Oktober einen Gast (25) gefragt, der auch gerade von der Security aus einem Club hinausgeworfen worden war. „Was ist dein Problem?“, hatte der 25-Jährige Zeugen zufolge geantwortet. Die Auseinandersetzung eskalierte: Der 28-Jährige zog ein Messer aus seiner Hosentasche, stach zu und verletzte den 25-Jährigen an der Brust. Zu Prozessbeginn hatte er den Sachverhalt eingeräumt mit der Maßgabe, zu keiner Zeit an mögliche tödliche Folgen seines Handelns gedacht zu haben. Er habe mit dem Messer seinen Kontrahenten nur „ein wenig einschüchtern“ wollen.

Gefahr weiterer Straftaten war nach ärztlicher Ansicht groß

Trotz einer wahrscheinlichen Blutalkoholkonzentration von 1,49 Promille zur Tatzeit waren die Verfahrensbeteiligten laut Gutachten von Landgerichtsärztin Dr. Judith Hoffmann von der vollen Schuldfähigkeit des Angeklagten ausgegangen. Trotzdem hatte Hoffmann die Unterbringung befürwortet, da die Gefahr weiterer, gleichgelagerter Straftaten ohne Behandlung groß sei.

Staatsanwältin Lisa-Marie Kapser und Verteidiger Michael Pösl hatten nach drei Verhandlungstagen die Unterbringung beantragt – Pösl allerdings mit der Forderung, eine solche, ebenso wie die von ihm beantragte Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren, zur Bewährung auszusetzen.

Der Angeklagte hätte noch ein zweites Mal zustechen können

Der Verteidiger war von einer gefährlichen Körperverletzung ausgegangen. Kapser hingegen hatte nach der Beweisaufnahme bestätigt gesehen, dass der Angeklagte den Tod seines Gegenübers billigend in Kauf genommen hat, und blieb bei dem angeklagten versuchten Totschlag. Auf dem Video der Überwachungskamera sei zu sehen, wie der 28-Jährige nach dem ersten Stich zwar zwei, drei Schritte weggehe. Gleichzeitig mache er aber eine „90 Grad-Drehung“. Sie meine, so Kapser, dass der Angeklagte da durchaus noch einmal habe zustechen wollen. Nur das Einschreiten eines Zeugen habe ihn von seinem Vorhaben abgebracht.

Die Kammer war ebenfalls von einem Tötungsvorsatz ausgegangen, sah aber auch einen freiwilligen Rücktritt vom Versuch und somit eine gefährliche Körperverletzung als gegeben. Der Angeklagte hätte trotz der Zeugen ein zweites Mal zustechen können, hat es aber nicht getan, so Richter Ralph Reiter. Die Kammer war dabei den Videoaufnahmen gefolgt sowie den Aussagen der Zeugen, die unisono angegeben hatten, dass weitere Messerstiche noch möglich gewesen wären. „Er hätte ihn aufschlitzen können“, hatte es ein Zeuge auf den Punkt gebracht.

Auch wenn die Kammer damit der rechtlichen Würdigung Pösls gefolgt war: Eine Bewährungsstrafe „bei so einer Tat“ erschien ihr laut Ralph Reiter dann doch als „völlig abwegig“. Wenn jemand mit einem Messer auf einen anderen einsteche, so müsse dies eine spürbare Strafe nach sich ziehen. (kö)

