„Feinschliff“ kam vom Vorgänger: Michael Holzgartner ist Freisings neuer Kulturamtsleiter

Er tritt in die Fußstapfen von Adolf Gumberger: Michael Holzgartner ist der neue Kulturamtsleiter der Stadt Freising. Er möchte Altbewährtes erhalten, aber auch eigene Akzente setzen.

Freising – Er war viele Jahre lang als Profimusiker unterwegs, er war selbstständiger Kulturmanager, er hat Germanistik und Anglistik studiert. Was man mit all dieser Erfahrung und all diesen Ausbildungen dann als 47-Jähriger machen kann? Man wird Kulturamtsleiter bei der Stadt Freising. Michael Holzgartner ist der Nachfolger von Adolf Gumberger. Aber nicht nur der Nachfolger. „Ich bin Schüler und auch Fan vom Adi“, sagt Holzgartner, als ihn das FT in seinem „Wachhäusl“ in der Luitpold-anlage besucht.

Neu ist der Arbeitsplatz im Kulturamt für Holzgartner nicht, denn schon seit 2014 ist er hier tätig, hat seitdem „viel mitbekommen“, hat vor allem den „Feinschliff“ von Gumberger erhalten, wie er selbst sagt. Und noch etwas sagt er: „Jetzt fühle ich mich reif für diese Stelle.“ Eine Stelle, in der er seine Erfahrungen als Musiker und Künstler einbringen kann und weiß, wie schön es ist, wenn man nach zehn Stunden Autofahrt freundlich am neuen Spielort aufgenommen wird. Eine Stelle, in der er seine Ausbildung zum Kulturmanager und seine Tätigkeit im Kultur-Büro Maria Bruckbauer einbringen kann. Und eine Stelle, bei der er sogar sein Germanistik- und Anglistik-Studium brauchen kann, wenn es bei der Programm-Zusammenstellung des Abo-Theaters um Klassiker der Literatur geht.

Vorfreude auf den Tag, an dem das Asamtheater wieder eröffnet

Jetzt, als Kulturamtsleiter in Freising, sei es möglich, alle seine Tätigkeiten zusammenzuführen. Ja, er habe jetzt eine andere Rolle. Und: Es mache Spaß, die Verantwortung zu tragen und die Zielsetzung des Referats für Kultur für die Freisinger Bürger umzusetzen.

Wesentliche Veränderungen in der Programmgestaltung wird es nicht geben, betont Holzgartner. Denn auch für die Konzeption des Abo-Theaters gelte der Spruch: „Never change a running system“. Die Mischung an Stücken, für die sein Vorgänger schon immer gesorgt habe, sei gut und habe bei den Besuchern viel Zuspruch gefunden. Dann kommt bei Holzgartner doch der Musiker durch: Vielleicht werde das Programm des Kulturamts im Lindenkeller etwas mehr Musik als bisher beinhalten.

Auch wenn der Lindenkeller mit seiner „ganz speziellen Atmosphäre“ so etwas wie die Lieblingsspielstätte von Holzgartner ist, auch wenn über dem Lindenkeller „was Magisches“ liegt: Seine Vorfreude auf den Tag, an dem das Asamtheater wieder eröffnet wird, ist groß. Dass das in seine „Amtszeit“ fällt, sei schon eine tolle Sache – aber sicher auch eine Herausforderung. Welche Bedeutung dieses Projekt für den Kulturbetrieb – und zwar nicht nur in Freising – habe, sehe man daran, dass es jetzt schon Anfragen von Agenturen gäbe, deren Klienten im „Asam“ spielen wollen.

„Hier ist jeden Abend was los“

Aufgewachsen und wohnhaft ist Michael Holzgartner in Landshut. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von zehn beziehungsweise zwölf Jahren. Die werden künftig öfter mal abends auf den Papa verzichten müssen. Denn: Gerade jetzt am Anfang will er bei städtischen Kulturveranstaltungen vor Ort sein. „Damit die Leute auch ein Gesicht haben“, wie Holzgartner es ausdrückt.

Die Kulturszene und das Angebot in Freising kennt Holzgartner bestens. Sein Urteil: Für eine Stadt dieser Größe sei hier weder zu viel noch zu wenig geboten. Es gebe jede Menge Akteure und Aktive, Menschen, die etwas auf die Beine stellen, und Vereine, Vereinigungen und Kulturschaffende. „Hier ist jeden Abend was los.“ Und vielleicht sitzt der 47-Jährige ja auch mal wieder selbst auf der Bühne, gibt an den Drums den Takt für eine Band vor – genau so, wie er das jetzt auch als Kulturamtsleiter im „Wachhäusl“ in der Luitpoldanlage macht.

