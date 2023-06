Es ist offiziell: Michael Metz ist neuer Hofbrauhaus-Chef - und in Freising kein Unbekannter

Freisinger Brauerei gibt Neubesetzung bekannt

Von Wolfgang Schnetz schließen

Michael Metz ist neuer Geschäftsführer des Hofbrauhaus Freising Der Vertriebsprofi war schon bei der Staatsbrauerei Weihenstephan tätig.

Freising – Auf diese Personalie haben in der Domstadt Viele gewartet: Es gibt ab 1. Juli einen neuen Geschäftsführer am Hofbrauhaus Freising. Wie die Brauerei bekannt gab, wurde der gebürtige Franke und Wahl-Hallertauer Michael Metz (53) installiert. Metz, der zur Zeit als Berater tätig ist und eine Internet-Plattform für den Verkauf von Weinen mit Sitz in Nandlstadt führt, hatte sich um den Posten beworben. „Mit dieser Entscheidung“ heißt es, solle die strukturelle und wirtschaftliche Neuausrichtung des Hofbrauhauses „weiter vorangetrieben werden

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ein kurzer Rückblick

Wie berichtet, war Jürgen Peter Charrois, der Geschäftsführer der „Gräfliches Hofbrauhaus Freising GmbH“Anfang Januar „von seinen Verpflichtungen als Geschäftsführer des Unternehmens entbunden“ worden, wie es seinerzeit in einer Pressemitteilung aus der Brauerei hieß. Als Gründe dafür wurden ein „Veränderungsprozess und die strukturelle Neuausrichtung“ des Hofbrauhauses genannt. Danach übernahm vorübergehend der Technische Leiter und Prokurist Arno Jacobi die Chef-Geschäfte. Und das tat er in einer für die Brauerei nicht einfachen Zeit: Denn in die vergangenen Monaten waren geprägt vom Preiskampf am Markt und Verkaufsgerüchten. „Es soll jetzt einfach normal und in geregelten Bahnen weitergehen“, so Jacobi.

Nicht unbekannt

Michael Metz dürfte Insidern in Freising kein Unbekannter sein, war er doch von 2007 bis 2017 nationaler Verkaufsleiter Gastronomie bei der Staatsbrauerei Weihenstephan. Dazu heißt es in der Mitteilung des Hofbrauhauses: „Michael Metz verfügt sowohl durch seine Ausbildung als auch durch seine langjährige berufliche Laufbahn in leitenden Positionen mit Stationen unter anderem bei der Paulaner Brauereigruppe und zuletzt als Geschäftsführer bei der Fürstlichen Brauerei Wallerstein über fundierte betriebswirtschaftliche und vertriebliche Kenntnisse und ist zudem bestens mit den Kernregionen des Hofbrauhaus vertraut.“

Arno Jacobi werde sich „wieder ganz seinem Aufgabengebiet als Technischer Leiter und Prokurist des Unternehmens widmen.“ Inhabers Ignaz Graf zu Toerring-Jettenbach und der Beirat danken Jacobi, der durch die zeitweise Übernahme der Geschäftsführerposition eine „unaufgeregte Suche nach einem passenden Kandidaten zur Führung des Unternehmens überhaupt erst möglich gemacht hat.“