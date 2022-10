Kult-Band „Midlife or Crisis?“ feiert mit rauschendem Konzert 30-jähriges Bestehen

In bester Spiellaune präsentierte sich „Midlife or Crisis?“ beim eigenen Geburtstag im Lindenkeller. © lehmann

Mit einem rauschenden Konzert feierte die Kult-Formation „Midlife or Crisis?“ im Lindenkeller ihr 30-jähriges Bestehen. Für die Gäste gab‘s zum Geburtstag Freibier.

Freising – Wenn man diese Band hört, könnte man glauben, der Blues kommt gar nicht aus dem Süden Amerikas, sondern aus Lerchenfeld. Denn dort hatten sich vor 30 Jahren zwei junge Männer vorgenommen, es solange mit dem Blues zu probieren, bis sie im damaligen musikalischen Epizentrum des Landkreises, dem Lindenkeller, auftreten dürfen. Der Erfolg kam schneller als gedacht, der erste Gig in den heiligen Hallen ebenso. Am Samstag feierte die Kult-Formation „Midlife or Crisis?“ ihr 30-Jähriges im Lindenkeller mit einem rauschenden Konzert, Freibier und einer unglaublichen Herzenswärme im Gepäck.

„Es fing alles damit an, dass Edgar Heinrich zu seinem Geburtstag 1992 einen Bass geschenkt bekommen hat“, erzählte Band-Mitgründer Marc Hanow am Samstag. Eine Band zu gründen, war naheliegend, das erste Konzert mit Hanow, Heinrich, Martin Greger und Eric Goblin fand in einer Lerchenfelder Garage statt. Was neben höchst erfolgreichen Konzerten wie auf dem Tollwood München oder auf diversen Festivals ebenso beeindruckend ist: Die Besetzungslisten variierten, der Fixpunkt blieb das Musik-Genie Hanow, der durch Mildlife or Crisis? auch seinen Seelenbruder Julian Hobmeier fand, mit dem er später Apollon´s Smile gründete.

30 Liter Freibier für das Publikum

Was am meisten berührte: Hanow dankte all denen mit einem Blumenstrauß, die die Band über die Jahrzehnte lang begleitet haben – unter anderem, neben seinen treuesten Fans, dem Ton-Techniker Rudi Spindler, Fritz Andresen vom Lindenkeller und auch dem FT. Das Publikum ging aber auch nicht leer aus, denn für sie gab es stilsicher zum 30-jährigen Jubiläum 30 Liter Freibier zum Anstoßen.

Das Konzert selbst: ein rauschendes Fest über drei Stunden, Blues-Rock vom Feinsten – punktgenau und perfekt temperiert auf die Bühne gebracht von Hanow, Hobmaier, Heinrich, Rudi Neuwardt, Stefan Ausfelder und Harp-Legende Bernhard Walchshäusl. Die umfangreiche Setlist skizzierte dabei galant das höchst umfangreiche Spektrum der Band – von „Matchbox“ über „Hootchie Coochie Man“ bis zu „Room to Move“. Hier war kein Ton zu viel und keiner zu wenig, die Künstler selbst in bester Spiellaune.

Stromausfall auf der Bühne sorgt für Verwirrung

Für kurze Verwirrung bei Hanow und seinen Jungs sorgte ein kurzer Stromausfall auf der Bühne, der jedoch nur von Hanows Ehefrau Ermelind fingiert worden war, um den mit Wunderkerzen garnierten Geburtstagskuchen auf die Bühne zu bringen, um damit die Band zu überraschen. Was auch perfekt passte: der Einlass-Stempel mit der Aufschrift „Lächeln“. Lindenkeller-Publikum hat man nämlich selten derart lächelnd aus einem Konzert gehen sehen.

Richard Lorenz

