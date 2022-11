Freisinger Miet-Wahnsinn: 31 Euro pro Quadratmeter! Ein Immobilieninserat erhitzt die Gemüter

Von: Magdalena Höcherl

1090 Euro für möblierte 35 Quadratmeter in Freising: Dieses Inserat hat jetzt hohe Wellen geschlagen. (Symbolbild) © IMAGO / Frank Sorge

Ein Immobilieninserat erregt die Gemüter in Freising. Hier werden für eine möblierte 35-Quadratmeter-Wohnung 1090 Euro verlangt. Kalt.

Landkreis – Als vor dreieinhalb Jahren Söhnchen Jona auf die Welt kam, wussten Katharina und Patrick Wetzl: Über kurz oder lang wird es Zeit für eine größere Wohnung. Seitdem sucht die Familie, zu der noch Jonas’ großer Bruder Emilian (6) und die beiden Hunde „Freddy“ und „Leyla“ gehören, vergeblich nach einer neuen Bleibe. Hoffnung machen den Wetzls Neubauprojekte, wie zuletzt der Angerbogen in Freising. Doch bei einem Blick auf die Preise ist klar: Die Suche muss weitergehen.

Miet-Wahnsinn in Freising: Entsetzen und Erstaunen - Wer kann sich das noch leisten?

Ein Angebot an besagtem Angerbogen erregt gerade auf Facebook die Gemüter: Dort wird eine möblierte Einzimmerwohnung mit 35 Quadratmetern für 1090 Euro kalt vermietet. „Wer kann sich das noch leisten?“, fragt sich auch Katharina Wetzl. Ein-Zimmer-Appartments seien doch für Alleinstehende, Studenten oder Rentner gedacht. „Aber um diese Miete zu stemmen, müsste ja ein Pärchen rein, das Vollzeit arbeitet.“

Geben die Hoffnung nicht auf: Patrick und Katharina Wetzl, hier mit Emilian (6), Jona (3) sowie den Hunden „Freddy“ und „Leyla“ suchen seit dreieinhalb Jahren eine bezahlbare Wohnung im Landkreis. © MIchalek

Katharina Wetzl (27) und ihr Mann sind beide berufstätig, der 32-Jährige als Lagerist, sie in Teilzeit als Schulbegleiterin. Momentan wohnt die Familie in einer Dreizimmerwohnung in Moosburg. „Das funktioniert schon noch, aber vermutlich nicht mehr lange“, sagt Wetzl. Gerade was den Schlaf betrifft, hätten die Kinder sehr unterschiedliche Bedürfnisse. „Der eine braucht es ganz dunkel und leise, der andere kann nur mit Licht einschlafen.“ Doch alle Bemühungen, eine Wohnung mit vier Zimmern zu finden, haben bislang nicht gefruchtet. „Dabei sind wir nicht wählerisch“, betont Katharina Wetzl. Von Moosburg bis Neufahrn, wo ihr Mann arbeitet, komme zunächst grundsätzlich alles mit einer halbwegs guten Verkehrsanbindung infrage.

Mieten in Freising: Kinder und Tiere oft nicht erwünscht

Allerdings hätten viele Vermieter ein Problem mit der Familienkonstellation. „Entweder sie wollen keine Kinder oder keine Tiere oder weder Kinder noch Tiere.“ Und seien tatsächlich alle sechs Familienmitglieder erwünscht, scheitere es am Preis.

Leerstand: Platz für 214 Menschen

Um mehr Wohnraum zu schaffen, setzt sich die Agenda21-Gruppe „Bauen, Wohnen und Verkehr“ dafür ein, den Leerstand in der Domstadt zu beheben. Laut der Kartierung der Projektgruppe standen 2021 im gesamten Stadtgebiet 51 Gebäude leer, 27 davon in der Altstadt, die Wohnraum für 214 Menschen bieten würden, sagt Sprecher Jürgen Maguhn. Um Leerstände zu minimieren und den Bestand zu schützen, hatte die Agenda21-Gruppe einen Antrag auf eine Zweckentfremdungsverbotssatzung gestellt. Damit könne die Stadt Bußgelder verhängen, wenn Wohnungen zweckentfremdet werden oder länger als drei Monate leerstehen. Mitte September wurde dieser Antrag jedoch im Bauausschuss abgelehnt.

Konkret zum Inserat am Angerbogen findet Maguhn deutliche Worte: „Eine Kaltmiete von 31 Euro pro Quadratmeter ist unglaublich für Freising.“ Er ist sich jedoch sicher, dass die Wohnung zu diesem Preis vermietet werde. „Diese Entwicklung ist leider unserem System geschuldet, das den Renditewünschen von Investoren so gut wie keine Grenzen setzt.“ Er fordert: Die Stadt Freising müsse nun „für eine gewisse Bremswirkung“ gezwungenermaßen einen Mietspiegel erstellen.

Bezahlbarer Wohnraum: Problemlage drängend, Ressourcen begrenzt

Dieser werde nun immerhin in Auftrag gegeben, das habe der Finanzausschuss beschlossen, sagt SPD-Stadtrat Peter Warlimont. Die Freisinger Genossen haben sich bezahlbaren Wohnraum als Thema mit der höchsten Priorität auf die Agenda geschrieben. Anfang 2021 wurde ein „Masterplan Wohnen“ konzipiert, wonach bis 2035 600 bezahlbare Wohnungen entstehen sollen – nicht nur durch Neubauten, sondern vor allem auch durch Sanierungen.

Die Stadt versuche, auf diese Zielmarke hinzuarbeiten, und er sei „grundsätzlich zufrieden“ mit der Art und Weise. Warlimont sagt aber auch: „Die Problemlage ist so drängend, dass alles noch schneller gehen müsste.“ Das sei aufgrund der Ressourcenlage – nicht nur finanziell, sondern auch personell und planerisch – jedoch nicht so leicht. Um die Lage zu verbessern, wolle man auch künftig auf die Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugenossenschaften setzen, wie etwa am Steinpark.

Sozialwohnungen durch Baulandmodell

Anders der Angerbogen: „Es gibt sicherlich eine Zielgruppe, die das bezahlen kann. Aber am Bedarf normaler Menschen geht das völlig vorbei.“ Solchen Bauprojekten wirke die Stadt allerdings mit dem Freisinger Baulandmodell entgegen. Demnach wird von Bauherren ein gewisser Prozentsatz an sozialem Wohnungsbau eingefordert. Am Angerbogen sind das laut Warlimont nur zehn, am Neustifter Feld dagegen 30 Prozent.

Doch trotz derlei Vorgaben bestehe weiterhin ein großes Problem: „Für die Mitte der Gesellschaft, die durchschnittlich verdient, wird es immer schwieriger, etwas zu finden“, sagt Warlimont. „Für diese Menschen gibt es auch keine Förderprogramme.“ Daher müsse die Stadt langfristig daran arbeiten, den städtischen Wohnungsbestand immer weiter auszubauen – „bis der Anteil bezahlbarer Wohnungen so groß ist, dass die Wirkungen auch auf dem freien Markt spürbar werden und Vermieter und Bauträger nicht mehr solche Mondpreise verlangen können.“ Warlimont weiß aber auch: „Bis es so weit ist, braucht man einen langen Atem.“

Die Oma konnte noch ein Haus bauen

Noch hat Katharina Wetzl den. „Bis jetzt habe ich mir immer gedacht, dass es halt nicht sein sollte und das Richtige bestimmt noch kommt.“ Doch mit Blick auf Energiepreise und Inflation sei es schwer, den Mut nicht zu verlieren. Einmal habe sie ihre Oma gefragt, wie viel die der Hausbau in Neufahrn gekostet habe. Die Antwort sei ernüchternd gewesen: „Mädchen, für das Geld bekommst du heute nicht mal mehr eine Wohnung.“ Katharina Wetzl sagt: „Unsere Generation kann sich nicht mehr das leisten, was unsere Großeltern hatten. Aber ich fände es nur fair, wenn ich mir mit meinem Geld auch etwas leisten kann, mit dem ich glücklich bin – und dass ich nicht nur arbeiten gehe für Miete, Strom, Lebensmittel und Benzin.“

