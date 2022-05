Zwischen Kulturschock und Freiheit: Freisinger Migranten berichten von ihren ersten Eindrücken in Deutschland

Intensiver Austausch: Referentin Christina Schachtner (2. v. l.) stellte ihre Forschungsergebnisse vor, dagegen berichteten (v. l.) FSM-Stadt- und Kreisrat Samuel Fosso, Marina Decker vom Haus der Begegnung sowie Meral Meindl und Mesut Ünal vom Migrationsrat von persönlichen Erfahrungen. © Lehmann

Freisinger Migranten haben von ihren ersten Eindrücken in Deutschland berichtet. Sie reichen von Kulturschock bis zu einem Gefühl großer Freiheit.

Freising – Kommen Migranten und geflüchtete Menschen wirklich jemals ganz an in einer neuen Heimat? Und welche Chancen bietet Migration für eine Stadt, ein Land und eine Gemeinschaft? Diesen und weiteren Fragen stellte sich am Montag die Medienwissenschaftlerin Christina Schachtner von der Universität Klagenfurt im Freisinger Rathaus mit ihrem Vortrag „Migranten – Pioniere einer neuen Vielfalt“ im Rahmen der Aktionswochen „Zehntelsekunde“.

Über viele Jahre hinweg hat Schachtner Interviews mit Migranten und Geflüchteten aus 19 Ländern geführt und dabei auch eines bestätigen können: Die ersten Schritte in eine neue Heimat sind oftmals schwer und mit erheblichen Widrigkeiten verbunden. Eine andere Sprache, eine andere Kultur und das Gefühl des Verlustes von Identität, einhergehend mit einer deutlichen Entwertung von Fähigkeiten, beispielsweise durch nicht anerkannte Ausbildungen oder Schulabschlüsse. „Asylsuchende können ihren Weg hier nicht selbst bestimmen, sondern kommen erst einmal in Sonderzonen unter, in denen ab 22 Uhr das Licht ausgemacht wird“, führte Schachtner aus.

Ausschlaggebend, ob sich Ankommende tendenziell wohlfühlen, sei primär deshalb das Wie und das Wo sowie eine gute Beziehungs- und Vernetzungskompetenz von Migranten und Einheimischen. Was dann in Städten entstehen kann: sogenannte Transtopien, also Orte, an denen sich das Vertraute mit dem Neuen mischt: etwa an Bahnhöfen, in Sportvereinen oder in Einkaufszentren. Hier sei auch eines wichtig: eine Neuerzählung der Migrationsbewegung, in der Grenzüberschreitungen nicht als Bedrohung, sondern als Chance wahrgenommen werden. Denn eines müsse bewusst gemacht werden: Migration hat es immer schon gegeben. Durch eine sogenannte Hybridisierung sei dann eine Verbindung von Migranten und Einheimischen zu beobachten, deren Handlungsweisen oder Werte aus verschiedenen kulturellen Programmen wechselseitige Impulse geben.

Sprachbarriere wird zum Kulturschock

Was durch Transtopien und Hybridisierung wachsen könne, ist laut Schachtner eine migrationsoffene Stadtgesellschaft, in der eine Ethik der Toleranz gelebt werde. Diese Ethik lasse ungelöste Widersprüche zu, mache Harmonie nicht zu einer moralischen Verpflichtung, sondern setze vielmehr auf Vielstimmigkeit. Erst dann sei es im Grund möglich, dass Migranten „hier ankommen“ und jenes Zitat der Kulturwissenschaftlerin Elka Tschernokoshewa gelte: „Anders sein und doch dazugehören, anders sein und die gleichen Chancen haben – das ist eine neue Vorstellung von Gemeinschaft.“

In der anschließenden Podiumsdiskussion wollte Meral Meindl vom Migrationsrat von ihren Gästen unter anderem wissen: „Was ist von eurem Ankommen in Deutschland im Gedächtnis geblieben?“ FSM-Stadt- und Kreisrat Samuel Fosso erinnerte sich: „Die Sprachbarriere war ein Kulturschock.“ Was für ihn deshalb sehr wichtig wäre: mehrsprachige Mitarbeiter in Behörden. Für Fosso ist die Erwartungshaltung, zu 100 Prozent als Migrant anzukommen, allerdings eine Utopie und eher eine fragile Angelegenheit. Wie fragil, beschrieb er mit einem Erlebnis: „Ich hab mich an einem Stammtisch gesetzt, aber wirklich dazugehört habe ich erst, als ich ein Bier bestellt habe.“ Sein Resümee: „Man ist irgendwie dazwischen, aber ich mache das Beste daraus – und nehme es mit Humor.“

Der erste Eindruck von Deutschland? „Eine große Freiheit“

Anderer Meinung war hingegen Marina Decker vom Raum der Begegnung, geboren im russischen Nordural: „Ich bin hier angekommen und sitze nicht zwischen zwei Stühlen“. Ihr erster Eindruck von Deutschland: „Eine große Freiheit!“ Mesut Ünal vom Migrationsrat betonte: „Wir müssen aber auch nicht alle gleich sein.“ Er wünscht sich mehr Menschen mit Integrationshintergrund in Ämtern und Schulen – auch um die 22 Prozent Ausländer, die in Freising leben, abzubilden. Obwohl er selbst deutscher Staatsbürger ist, bleibe man halt oftmals einfach nur „der Türke“, dessen Sohn auf Bewerbungsschreiben nicht einmal eine Absage bekomme.

Mitreden und mitgestalten ist für Fosso eine wichtige, geradezu fundamentale Arbeit als Stadt- und Kreisrat, aber auch als ein Mensch mit Migrationshintergrund. Denn wenngleich sich Fosso eigentlich nicht gänzlich assimilieren möchte, versuche er doch, die Erwartungshaltungen zu erfüllen. „Aber ich mache eigentlich eh alles. Es fehlt eigentlich nur noch die Mitgliedschaft bei der Blaskapelle und der Feuerwehr.“ (Richard Lorenz)