Minister Holetschek wirbt in Freising fürs Impfen - 3300 Dosen Novavax stehen ab sofort bereit

Von: Andreas Beschorner

„Der oberste Pandemie-Bekämpfer Bayerns“, wie Landrat Helmut Petz (r.) Gesundheitsminister Klaus Holetschek (vorne) nennt, war zu Gast in Freising. Mit dabei im Impfzentrum (v.l.): BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl, MdB Erich Irlstorfer, MdL Benno Zierer und BRK-Vize-Kreisgeschäftsführer Hubert Böck. © Beschorner

3300 Dosen Novavax sind da: Zum Impfstart in Freising war Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu Gast.

Freising – 3300 Dosen des Impfstoffs Novavax liegen im Freisinger Impfzentrum bereit. Um mit dem neuen Vakzin Menschen dazu zu bewegen, sich doch noch gegen Corona impfen zu lassen, weil sie gegenüber den bisherigen mRNA-Impfstoffen skeptisch waren, war Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Donnerstag zum Impfzentrum nach Freising gekommen.

„Impfen ist unser Weg aus der Pandemie“

Seine Botschaft war dieselbe wie in all den Monaten zuvor: „Impfen ist unser Weg aus der Pandemie.“ Landrat Helmut Petz hatte Holetschek vor dem ehemaligen Stabsgebäude empfangen, nannte den Gesundheitsminister den „obersten Pandemie-Bekämpfer Bayerns“ und sprach von einem „ganz schmucken Impfzentrum“, das man zu Beginn der Impfkampagne in nur drei Wochen aus dem Boden gestampft habe. Petz teilte die Hoffnung, dass man mit Novavax nun auch diejenigen Personen zu einer Impfung bewegen könne, die bisher skeptisch gewesen seien. Allerdings sei die Nachfrage nach Novavax nicht so groß, wie man das erhofft habe, sodass man die eigentlich geplante Priorisierung aufgegeben habe und das Vakzin nun an alle verabreiche, die das auch wollten. Holetschek dankte dem BRK und den Hilfsorganisationen für das, was sie bisher in der Pandemie geleistet hätten.

Eine Aussage war dem Gesundheitsminister ganz wichtig: „Alle Impfstoffe sind sicher und wirksam.“ Novavax beruhe eben lediglich auf einer anderen Technik. Nun gelte es, mit Beratung und Information die Menschen dazu zu bewegen, sich doch noch gegen Covid-19 impfen zu lassen. Holetschek sprach sich im Rahmen seines Besuchs in Freising auch für die allgemeine Impfpflicht aus, versprach, die Staatsregierung werde an diesem Thema „dranbleiben“.

CSU mahnt „gewisses Tempo“ für Impfpflicht an

Damit liegt er mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Erich Irlstorfer auf einer Linie, der am Donnerstag vor Ort betonte, eine solche Impfpflicht müsse freilich so ausgestaltet werden, dass sie rechtskonform sei und nicht vor Gericht scheitere. Die CSU mahne da „ein gewisses Tempo“ an, so Irlstorfer. Den „bayerischen Weg“, die Menschen durch Information und Sensibilisierung mitzunehmen, lobte er ausdrücklich.

