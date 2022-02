Kampf gegen Klimawandel: Ministerin Kaniber weiht neue Gewächshäuser ein - Ökologisches Forum gegründet

Von: Andreas Beschorner

Es grünt so grün: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Stephan Sedlmayer, Präsident der Landesanstalt für Landwirtschaft, begutachten die Pflänzchen in den energetisch sanierten Gewächshäusern. © Lehmann

An der Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising hat Staatsministerin Kaniber neue Gewächshäuser eingeweiht. Zudem wurde ein europaweit einzigartiges Forum gegründet.

Freising – Kaiserwetter hätte sich der Präsident der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Stephan Sedlmayer, gewünscht. Es wäre der angemessene klimatische Rahmen für den Anlass gewesen, zu dem Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber am Donnerstag nach Freising gekommen war. Aber Orkan „Ylenia“ spielte da nicht mit. Trotzdem: Die Einweihung der energetisch sanierten Gewächshäuser an der Steinbreite 11 in Freising und die Gründung des Forums zur Förderung der ökologischen Pflanzenzüchtung machten aus dem Donnerstag einen „wunderbaren Tag“, wie Kaniber sagte.

Klimaschutz sei in aller Munde, betonte Kaniber bei der kleinen Feierstunde. Und: „Wir wollen die Welt retten, aber das geht nicht über Nacht“, beschrieb die Ministerin die Anstrengungen der Staatsregierung. „Stück für Stück müssen wir dem Klimawandel die Stirn bieten“ – das sei die Aufgabe. Die energetisch sanierten Gewächshäuser der LfL seien da ein solcher Baustein, immerhin würden dadurch 10 000 Tonen CO2 pro Jahr und sechs Millionen Kubikmeter Erdgas eingespart. Das könne sich wirklich sehen lassen.

Forum zur Förderung ökologischer Pflanzenzüchtung

Sechs Millionen ist auch die Zahl, die man an Euro in die neuen Gewächshäuser investiert hat. Ziel ist es, an das Klima angepasste Nutzpflanzen zu züchten, neue Sorten zu etablieren und alternativen Pflanzenschutz zu erforschen und zu entwickeln. Für Sedlmayer war klar: Diese Investition werde der Forschung vor Ort „einen kräftigen Schub geben“, die LfL etabliere sich weiter als „Denkfabrik für Nachhaltigkeit“, wie Kaniber in ihrer Regierungserklärung die Landesanstalt genannt hatte. Das sei wichtig, denn „in dieser Branche herrscht viel Pioniergeist“, so Sedlmayer.

Das zweite „wunderbare Highlight“, wegen dem Kaniber nach Freising gekommen war, war die Gründung des Forums zur Förderung der ökologischen Pflanzenzüchtung, die die Ministerin durch Unterschrift offiziell besiegelte. „Einmalig in Deutschland und in Europa“ sei dieses Forum, betonte Kaniber stolz. Sei es doch als Bindeglied zwischen allen Akteuren des ökologischen Landbaus gedacht, vereine Landwirte, Pflanzenzüchter, Ökoverbände, Forschungsinstitute und Bio-Unternehmen. Dadurch, so war sich die Ministerin sicher, komme man dem Ziel, den Ökolandbau weiter auszudehnen, einen großen Schritt näher. „Das war mir immer wichtig.“ Derzeit gebe es in Bayern rund 11 500 Öko-Betriebe und zirka 410 000 Hektar Öko-Anbaufläche. Das Potenzial sei groß: „Es ist die Zukunft“, sagte Kaniber.

„Müssen alle gemeinsam sauber anschieben“

Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, „müssen wir alle gemeinsam sauber anschieben“, appellierte sie an die Beteiligten. Dazu gehöre zum einen die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, zum anderen die Ressort-Forschung und zum dritten, dass bei der Gemeinschaftsverpflegung – also in Mensas und Kantinen – 50 Prozent der Speisen ökologisch und regional seien. Die für die Arbeit des Forums ausgewählten Pflanzenarten sind Winterroggen, Sommergerste und Mais. Statements der am Forum beteiligten Verbände, Vereinigungen und Organisationen bestätigten den Willen, hier Hand in Hand voranzukommen – in allen Bereichen, „vom Saatkorn bis zum Teller“, wie es Sedlmayer beschrieben hatte.

