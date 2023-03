Freisinger Werk mit Gänsehaut-Effekt: Eine Misssa brevis als musikalischer Ruf nach Zusammenhalt

Uraufführung mit Gänsehaut-Effekt: Mit großer Besetzung von Chor und Orchester ging Norbert Hubers „Missa Brevis“ in St. Lantpert über die Bühne. © Martin

Die Uraufführung der „Missa Brevis“ von Norbert Huber bescherte den Zuhörern in der Kirche St. Lantpert eine berührende Mischung der Stilelemente.

Freising – Ein hörenswertes Experiment: Das war die Uraufführung der „Missa brevis F Dur“ von Norbert Huber am Samstagabend in der Kirche St. Lantpert Die „kurze Messe“ komponierte der Lerchenfelder Kirchenmusiker für gemischten Chor und Streichorchester. Gänsehaut war garantiert. Was die Welt wohl im Innersten zusammenhält? Diese Frage schien über allen Sätzen der Messe zu stehen.

Perfekte Einleitung

Schon die Eröffnung des knapp einstündigen Konzerts gelang mit dem „Palladio“ des britischen Komponisten Karl Jenkins perfekt. Geradezu minimalistisch interpretierten die Streicher die musikalischen Motive, die in dem Stück in vielen verschiedenen Varianten wie in einem Klangteppich verwoben sind. Ein meditativer Beginn, der in das andächtige „Kyrie“ am Anfang der geistlichen Komposition mündete.

Der „älteste Ruf der Christenheit“ sei eigentlich heidnischen Ursprungs, erklärte Pastoralreferent Achim Est, der die Aufführung mit Texten bereicherte. „Das Aufgehen der Sonne“ werde darin ausgedrückt. Beruhigend und wunderschön auch der lyrischen Mittelteil der Messe, das „Gloria“, dem Huber weihnachtlichen Charakter gegeben hat.

Im schwingenden Dreivierteltakt wurde das „Sanctus“ gestaltet. „Himmel und Erde“ würden sich darin berühren, beschrieb es der Sprecher.

Ohne falsches Pathos

Kein falsches Pathos entwickelte sich, nichts driftete ins Kitschige ab. Anklänge an östliche Musik, sozusagen als Brücke zwischen Europa und der Ursprungsregion der biblischen Botschaft, waren heraus zu hören.

Die Solo-Violine von Viona Schwaiger gab der ornamentalen Melodie in jedem Satz die passende Untermalung. Mit viel Liebe zum Detail arbeitete Huber das „Benedictus“ aus: „Gesegnet, wer im Namen des Herrn kommt“, so die Übersetzung des lateinischen Textes dieses Messsatzes. Immer wieder wechselten sich in der Komposition geistliche Melodien mit Elementen aus Klassik, Jazz, Film- und Popmusik ab. Hochexpressiv und ganz dramatisch beendete Huber seine „Missa brevis“ im Messsatz „Agnus Dei“.

Der Ruf des Chors

Das wiederkehrende „Dona nobis pacem“ (Gib uns Frieden) klang wie ein Ruf des Chors nach Geschlossenheit und dem Aufruf nach Zusammenhalt der Christen – die unausgesprochene Botschaft in dieser wunderschönen kleinen Messe. Diesmal nicht im liturgischen Rahmen eines Gottesdienstes, sondern als eigenständiges Konzert genossen die Zuhörer die Aufführung in der voll besetzten Kirche im warmen Kerzenschein.

Maria Martin

