Mit neuen Ideen und frischem Schwung: VdK Freising will nach zwei Jahren neu durchstarten

Sozialverein packt wieder an

Der VdK Freising kommt nach zwei Jahren Pandemie mit einem neuen Vorsitzenden aus den Startlöchern. Und der hat einiges vor.

Freising – „Ich hab schon zwei Seiten voller gesammelter Ideen“, erklärte Dominik Floßmann, nachdem er einstimmig zum neuen 1. Vorsitzender des VdK-Ortsvereins Freising am vergangenen Samstag gewählt worden war. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie möchte der Sozialverein nun wieder voll anpacken, um seinen zahlreichen Mitgliedern ein facettenreiches Angebot präsentieren zu können – und um dort zu helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird.

Die VdK-Kreisvorsitzende Gabriele Woelk stellte bei der Jahreshauptversammlung fest: „Corona hat einfach alles ausgebremst.“ Unter anderem eben auch die dringend anstehenden Neuwahlen, denn das VdK-Urgestein Erwin Nowak hatte ja bereits im vorigen Jahr sein Amt als Vorsitzender niedergelegt. Der mitgliederstarke Ortsverein müsse ihrer Meinung nach vor allem jetzt nach der Pandemie wieder ein lebhaftes Verbandsleben ermöglichen, unter anderem beispielsweise mit Ausflügen und Angeboten jeglicher Art für Mitglieder.

„Ohne engagierte Mitglieder geht es einfach nicht“

Der Tätigkeitsbericht vom Ortsverein Freising, vorgestellt vom stellvertretenden VdK-Bezirksgeschäftsführer Thomas Bajcar, fiel wegen Corona kurz und bündig aus: „Wir konnten zwei Jahre lang fast nix machen.“ Finanziell steht aufgrund der geringen Ausgaben während der Pandemie der Ortsverband aber gut da, wie Bajcar weiter ausführte. Was er wie auch Woelk deutlich betonten: „Ohne engagierte Mitglieder geht es einfach nicht.“ Gerade die ehrenamtlichen Leute im Vorstand seien laut Woelk die „Säulen“ eines solchen Verbands, der unter den VdK-Ortsverbänden des Landkreises mit aktuell 2127 Mitgliedern der größte ist.

Zur Neuwahl des Vorstands waren zum Hofbrauhauskeller immerhin 34 Mitglieder erschienen, die dann sehr zügig Floßmann als 1. Vorsitzenden wählten. „Beim VdK bin ich hineingewachsen, nachdem mich Erwin Nowak zum Ortsverband gebracht hat“, betonte Floßmann. Nowak sei für ihn auch ein Art Lehrer gewesen, der ihm im Vorfeld viel beigebracht habe für seine bisherige Tätigkeit als 2. Vorsitzender.

Erwin Nowak zum Ehrenmitglied ernannt

Erst ein Jahr dabei ist hingegen der neue, in Abwesenheit gewählte Vize Wolfgang Tiegs - allerdings habe Tiegs bereits Vorstandserfahrungen in Töging sammeln können. Als Schriftführer erzielte erneut Jürgen Arndt ein einstimmiges Wahlergebnis, während die Position des Kassiers neu besetzt werden musste. Hier entschied sich Jutta Strohbach kurzfristig zu Wahl, obwohl sie sich eigentlich „nur“ als Beisitzerin hatte bewerben wollen. Da sie allerdings beruflich aus der Versicherungsbranche komme, sei sie sowieso „zahlenaffin“ und wurde so auch einstimmig als neue Verbands-Kassiererin gewählt. Als neue Frauenbeauftragte mit frisch an Bord: Manuela Wegler.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Viel Applaus erhielt aber vor allem Nowak, der im Rahmen der Versammlung zum VdK-Ehrenmitglied ernannt wurde und dem Sozialverein auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen möchte. Eine weitere Neuigkeit: Auf Wunsch der Mitglieder wird der Vorstand nur noch zwei statt bisher vier Jahre im Amt bleiben.

„Ich kann verstehen, wenn einige Mitglieder während der Pandemie enttäuscht waren, dass zwei Jahre lang nix passiert ist“, betonte Floßmann. Für einen guten Neustart habe er aber zahlreiche Ideen gesammelt, um den Ortsverband „mit Schwung“ in die nächsten Jahre zu führen.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.