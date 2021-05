Freising: Mit Tests zurück zum Kita-Regelbetrieb?

In München wird das schon erfolgreich praktiziert – Online-Debatte mit MdL Becher

Mit Tests an Kindergartenkindern könnte man wieder in den Vollbetrieb starten. Mit dieser Meinung ist MdL Johannes Becher (Grüne) nicht allein.

Freising - Dass Kinder Impfstoff gegen das Corona-Virus erhalten können und werden, sei „noch nicht absehbar“. So schätzt Grünen-MdL Johannes Becher die Lage ein. Um aber Kindergärten wieder vom Not- auf Normalbetrieb umstellen zu können, könnten allerdings Tests helfen. Die Aussage des Bayerischen Sozialministeriums, das könne man bei Kindergartenkindern nicht machen, glaubt Becher nicht. Und er hat bei seinen Recherchen den Münchner Kindergarten St. Rita gefunden. Dort werden die Kinder regelmäßig getestet.

In München klappt das bereits ganz gut

Bei einer Videokonferenz am Dienstag mit dem Titel „Kinder testen, Kitas öffnen“ sprachen Elternbeirätin Isabelle von Grießenbeck und die dort testende Ärztin Anna Munte über ihre Erfahrungen. Die Erzieherinnen in St. Rita würden regelmäßig mit PCR-Tests untersucht. Aber wie könne man verhindern, dass der Kindergarten wegen eines Corona-Falls geschlossen werde? Diese Frage hätten sich die Eltern gestellt, schilderte von Grießenbeck. Die Lösung: ein Test-Konzept, das die Eltern selbst entwickelt hätten. Und das sehe so aus: Vor dem Kindergarten auf dem benachbarten Kirchhof würden die Kinder am Montag oder Dienstag (nach Anmeldung) mit dem sogenannten „Popeltest“ untersucht. Maximal zehn Kinder in 15 Minuten seien zugelassen. Die Eltern seien mit dabei und würden auch warten, bis das Ergebnis des Tests vorliege. Wichtig, so Grießenbeck: „der Spaßfaktor“. Die Kinder bekämen Gummibärchen, außerdem jedes Mal einen Stempel. Die Kinder könnten selbst wählen, ob sie den Abstrich im Rachen oder vorne an der Nase wollen. Am Donnerstag sollen die Eltern ihre Kinder dann Zuhause Schnelltests unterziehen – die der Elternbeirat vorfinanziert und lediglich um Spenden dafür gebeten habe. „Das wird sehr gut angenommen“, konnte Grießenbeck bilanzieren.

Zwang wird nicht ausgeübt: Kein Kind muss sich testen lassen

Munte konnte das nur bestätigen: Die ersten Schnelltests mit einem Abstrich tief im Rachen und weit hinten in der Nase hätte sie an Kindern nicht durchgeführt, die neueren Tests, die auch für medizinisches Personal verwendet werden, stellten hingegen kein Problem dar. Die Kinder machten sehr gut mit, die Eltern seien oft nervöser als ihre Sprößlinge. Und wenn ein Kind wirklich einmal keine Lust habe, sich testen zu lassen, dann sei das auch gut. „Wir zwingen kein Kind.“ Denn es sei ja keine Pflicht und andererseits gelte: „Jeder Test bringt mehr Sicherheit.“ Für Becher, der die Testaktion beobachtet und nur positive Eindrücke gesammelt hatte, stand fest: Wenn die Erzieherinnen geimpft und die Kinder zum Großteil getestet seien, könne man doch wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Er halte das für eine tolle Initiative, die als Vorbild gelten könne. Sozialministerin Carolina Trautner habe er über diese Initiative informiert, Reaktion gebe es noch keine. Doch für den Sprecher für frühkindliche Bildung in der Landtagsfraktion der Grünen steht fest: „Kinder brauchen Kinder.“

