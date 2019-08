Kunstwerke in der Kiste: Mit dieser Idee kämpft eine Freisingerin gegen Amazon & Co.

Hobbykünstler zu vernetzen, ist das Ziel der „Wirschafft“ von Melanie Spornraft. Um die Arbeiten zu in die Öffentlichkeit zu bringen, hat sie sich mit Bücher Pustet zusammengetan.

Freising – Melanie Spornraft hat Amazon den Kampf angesagt. „Die Zeit der leblosen Massenprodukte ist vorbei. Die Wirschafft ist das lokale Gegenstück dazu“, ist auf der Homepage der 32-jährigen Freisingerin zu lesen. „Die Wirschafft – made in Freising“ ist ein Kreativmarkt mit Selbstgemachtem aller Art. Die Internetplattform will Hobbykünstler zusammen- und ihre Produkte in die Öffentlichkeit bringen.

Mehr „echte Produkte“ statt Massenware

„In meinem Freundeskreis habe ich gesehen, dass der Bedarf da ist“, erzählt Spornraft, die als Biologin an der TU München arbeitet, in ihrer Freizeit selbst gern werkelt und am liebsten Upcycling betreibt. „Viele machen so coole Sachen, aber die bleiben halt zu Hause.“ Aus einer Idee hat Spornraft so das Kisten-Konzept entwickelt. „Wer durch die Freisinger Innenstadt geht, sieht viel Leerstand und viele Ketten“, sagt Spornraft. „Ich finde es wichtig, dass es wieder mehr ,echte’ Produkte gibt.“

Melanie Spornraft legt außerdem Wert auf die Geschichte der selbst gemachten Dinge. Wer ist der Künstler? Wie kommt er zu seinem Handwerk, wieso macht er das? Gerade was Geschenke angeht, möchte die Freisingerin zum Nachdenken anregen. „Man sollte kein Amazon-Paket überreichen, sondern Sachen schenken, die Wert haben – über die man auch etwas erzählen kann.“ Lieblingsstücke eben.

Regional und lokal, mit persönlichem Bezug

Um ihre Online-Plattform „Die Wirschafft“ kümmert sich Spornraft zusammen mit einer Freundin selbst, für das Offline-Angebot hat sie sich Hilfe vor Ort geholt: bei Bücher Pustet an der Oberen Hauptstraße. „Ich dachte mir, wer ein Buch kauft, hat Zeit und Interesse für unser Angebot“, erklärt Spornraft. Filialleiterin Jutta Ederer war von der Idee begeistert – und stellt der Wirschafft nun eine zentrale Fläche zur Verfügung. Zunächst soll es zehn Kisten für zehn Künstler geben. „Ein befreundeter Schreiner aus Zinklmiltach hat sie angefertigt. Ich wollte bewusst etwas Neues, das den neuen Werken gerecht wird“, erklärt Spornraft. Eine Kiste sei „der erste eigene Laden“. Zudem soll es zu den Kisten Porträts der jeweiligen Hobbykünstler geben. „Alles soll regional und lokal sein, der persönliche Bezug ist wichtig.“

Das Konzept der Wirschafft soll nicht nur Verkaufsplattform sein. „Ich wünsche mir Workshops und einen Austausch von Klein und Groß, Kinder dürfen mitmachen, alle Bevölkerungsgruppen sollen dabei sein“, betont Melanie Spornraft. Sie wünscht sich, immer mehr Menschen für lokalen Handel, kreatives Handwerk und einen bewussten Konsum zu sensibilisieren – mit der Wirschafft soll das möglich werden.

Eröffnung am 17. August

Am Samstag, 17. August, 15 Uhr, findet die Eröffnungsfeier bei Bücher Pustet statt. Wer das Projekt näher kennenlernen oder selbst seine Werke in die Öffentlichkeit bringen will, findet Infos unterwww.wirtschafft.de.

