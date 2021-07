Mobiles Impfteam kommt nach Freising - Angebot für alle ab zwölf Jahren

Ein mobiles Impfteam kommt am Sonntag auf das Vereinsgelände des TC Rot-Weiß Freising. Symbolbild

Auf dem Geländes des Tennisclubs Rot-Weiß

Ein mobiles Impfteam kommt nach Freising: Beim Tennisclub Rot-Weiß Freising kann man sich am Wochenende impfen lassen.

Freising - Der Tennisclub Rot-Weiß Freising lädt zum Impfen ein: Die Mitglieder sowie alle anderen Personen ab zwölf Jahren haben an diesem Sonntag, 1. August, von 16 bis 20 Uhr am Vereinsgelände (Roider-Jackl-Weg 1 in Freising) die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Der Zweittermin ist der 5. September.

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, eine Anmeldung per E-Mail an geschaeftsstelle@tc-freising.de für den TC Freising wäre zur besseren Planung hilfreich. Mitzubringen sind Impfpass und Ausweis.

Auch beim TSV Neufahrn wird geimpft: Dort macht das mobile Impfteam bereits am Freitag, 30. Juli, halt.

Delta lässt Inzidenzen steigen

Die Delta-Variante des Corona-Virus führt auch in Deutschland wieder zu steigenden Inzidenzen. „Angesichts dieser Entwicklung ist es umso wichtiger, den eigenen Schutz und den Schutz anderer durch Impfungen auszubauen“, heißt es aus dem Landratsamt Freising. „Mit Blick auf die Herbst- und Wintersaison, in der viele Sportarten wieder in Sporthallen stattfinden müssen, wäre es förderlich, durch eine hohe Impfquote erneute gesellschaftliche Einschränkungen auch für das Vereins- und Sportleben zu verhindern.“ ft

