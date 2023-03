Monika Laschinger ist Freisings neue Seniorenbeauftragte - erste Pläne hat sie schon

Nachdem Corona die Arbeit mit älteren Menschen lange lahmgelegt hat

Eine neue Seniorenbeauftragte der Stadt Freising soll frischen Wind in die lange lahmgelegte Seniorenarbeit bringen. Erste Projektideen hat sie schon.

Freising – Neustart mit frischer Kraft: Nachdem Corona die Arbeit der Stadt Freising für ältere Menschen zum Erliegen gebracht hat, soll nun eine neue Seniorenbeauftragte frisch anpacken: Monika Laschinger stellte sich im Rahmen des Bürgermeister- Pressegesprächs im Rathaus vor – und nannte bereits auch erste Projekte, die sie anstoßen will.

„Durch die Pandemie ist auf diesem Gebiet alles zusammengebrochen“, sagte Karl-Heinz Wimmer, Referatsleiter der Stadt für Bildung, Soziales und Sport. Da es sich bei Seniorinnen und Senioren um die vulnerabelste Bevölkerungsgruppe gehandelt habe, seien Treffen in der Pandemie „indiskutabel“ gewesen. „Jetzt aber ist es an der Zeit, einen Neustart zu wagen.“

Ich möchte, dass die Stadt ein attraktiver Lebensraum für ältere Menschen bleibt.

Dafür hat die Stadt Freising eine neue Seniorenbeauftragte engagiert: Monika Laschinger ist seit etwas mehr als zwei Monaten im Amt und bereits fleißig dabei, Kontakte zu knüpfen und ein Netzwerk aufzubauen. „Ich gehe mit großen Schritten auf die Freisinger Senioren zu“, berichtete sie. Ihr Ziel: „Ich möchte, dass die Stadt ein attraktiver Lebensraum für ältere Menschen bleibt.“

Laschinger sieht sich als Anlaufstelle und Lotsin für ältere Menschen und deren Angehörige. „Ich möchte zuhören, vermitteln, Ratschläge geben, Sprachrohr und Übersetzer zwischen Senioren und Verwaltung sein.“ Es gehe darum, die Interessen älterer Menschen zu vertreten, Forderungen und Wünsche weiterzuleiten und Nöte zu artikulieren. Zudem will sie ein Netzwerk knüpfen zwischen Vereinen und Verbänden, die sich in der Altenarbeit engagieren und Veranstaltungen organisieren.

Es soll ein generationenübergreifendes Netzwerk entstehen

Wichtig ist es Monika Laschinger aber nicht nur, ältere Menschen mit niedrigschwelligen Angeboten abzuholen, sondern sie auch im Bereich der Digitalisierung so fit zu machen, dass sie sich gut zurechtfinden können.

In Kooperation mit der Vhs ist etwa ein sogenanntes Smartphone-Einmaleins angedacht. Bürgermeisterin Eva Bönig regte an, hier auch jüngere Menschen dabei einzubinden, den Senioren digitale Endgeräte zu erklären. Auf Initiative des Jugendstadtrats wurde so etwas in der Pandemie bereits einmal so praktiziert. „Auch eine generationenübergreifende Vernetzung wäre ein schönes Projekt.“

