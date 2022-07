Ein technischer Tausendsassa: Montessori-Schüler entwickelt trickreichen Roboter

Von: Manuel Eser

Made in Montessori: Schüler David Seidel begeistert mit seinem Roboter nicht nur Informatiklehrerin Michaela Stein, sondern auch HAWE-Werksleiter Josef Schweiger. © Lehmann

Einen vielseitigen Roboter hat ein Freisinger Montessori-Schüler entwickelt. Er hat dabei vor allem an seine Mitschüler gedacht.

Freising – Er summt leise vor sich hin, während er sich von links nach rechts dreht und seine Arbeit erledigt. Der kleine, smarte Roboter kann mit seinen Armen in einem Arbeitsradius von 320 Millimetern zeichnen und schreiben, aber auch Bausteine von A nach B bringen. Beigebracht hat ihm das alles David Seidel. Der 14-Jährige aus Freising hat den Computer in monatelanger Tüftelei programmiert – im Rahmen der Großen Arbeit, die an der Montessori so etwas wie das zentrale Projekt in der Schulkarriere der Jugendlichen ist.

„Von Anfang an war es mein Ziel, einen Roboter zu programmieren, den ich der Montessori-Schule für den Unterricht zur Verfügung stellen kann“, berichtete David bei einem Pressegespräch. „Ich möchte, dass die Schüler die Gelegenheit haben, anhand des Roboters das Programmieren zu lernen, und in ihrem späteren Leben mal gute Chancen haben, in diesem Bereich einen Job zu bekommen.“

Roboter besitzt „unendliches Erweiterungspotenzial“

Mit der Hilfe des Roboters und einem von David entwickelten Unterrichtskonzept mit verschiedenen Übungs- und Lernaufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden kann sich jeder Neuling mit drei verschiedenen Programmierformen vertraut machen. „Weil die wenigsten Schüler und Lehrer sich damit auskennen, war es mir wichtig, Programmiersprachen zu verwenden, die einen einfachen Einstieg ermöglichen“, erklärt er. „Grundsätzlich aber besitzt der Roboter unendliches Erweiterungspotenzial.“

Als Hauptsponsor hat der 14-Jährige HAWE gewonnen. Das in Freising angesiedelte Unternehmen, das unter anderem die Hydraulik für Windenergieanlagen herstellt, hat das Projekt mit 1500 Euro unterstützt. „Wir sind immer motiviert, wenn junge Leute so ein tolles Projekt angehen“, sagt Werksleiter Josef Schweiger. HAWE setze selbst Roboter ein, die sogar ohne Schutzzaun mit Menschen zusammenarbeiten könnten.

Von der Idee bis zur tollen Präsentation alles aus einer Schülerhand

Was Schweiger besonders imponiert: Die Roboter, die in der Industrie eingesetzt werden, hätten zwar ein paar Achsen mehr als der, den David Seidel programmiert hat. „Aber der Grundgedanke ist der Gleiche. Und für jeden ist das ein cooler Einstieg in die Thematik und die Möglichkeit zu testen, ob ihm das auch Spaß macht.“ Wer Roboter programmieren könne, habe jedenfalls glänzende berufliche Zukunftsperspektiven. „Wir suchen bei HAWE selbst immer nach motivierten Nachwuchskräften.“

Davids Klassleiter Chris Marschoun ist stolz auf seinen Schützling. „Er hat ja nicht nur den Roboter programmiert, sondern selbst die Idee entwickelt, alles selbst geplant, sich Sponsoren gesucht, und am Ende auch noch eine tolle Präsentation gehalten.“

Schüler hat soziale Ader und langen Atem bewiesen

Der 14-Jährige hat nicht nur eine soziale Ader – schließlich behält er den Roboter nicht selbst, sondern stellt ihm der Schulfamilie zur Verfügung. Er hat auch einen langen Atem und große Frustrationstoleranz bewiesen. Denn natürlich hat beim Programmieren nicht immer alles gleich auf Anhieb funktioniert. „Ich war ein paar Mal kurz davor, alles hinzuschmeißen, wenn sich der Roboter mal wieder in eine ganz andere Richtung bewegt hat, als ich wollte“, gesteht David und lacht. „Da muss man dann halt dranbleiben und sich durchbeißen. Dafür braucht es aber auch starke Nerven und viel Geduld.“

Gut, dass er nicht aufgegeben hat, findet Michaela Stein. Die Informatiklehrerin will den Roboter künftig im Unterricht für die höheren Jahrgangsstufen einsetzen. „Und ich freue mich, dass uns David noch zwei Jahre an der Schule erhalten bleibt. Denn so steht er uns nicht nur als Ansprechpartner weiter zur Verfügung, sondern hat auch Zeit, noch mehr seiner Ideen umzusetzen.“

Der 14-Jährige hat nicht nur Einfälle für sich selbst, sondern auch für seine Mitschüler. „Wenn jemand partout keine Idee für eine Große Arbeit hat, kann er gerne den Roboter weiterentwickeln. Zum Beispiel, dass er lernt, aus Bausteinen ein Haus selbst zu bauen. Das wäre doch ein spannendes Projekt.“