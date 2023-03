Moorschutz-Institut der Hochschule Weihenstephan: Erste Adresse in Sachen Klimaschutz

Hochkarätige Moorkundler gestalteten das Vortragsprogramm der Instituts-Eröffnung. Hier am Pult: Wissenschaftler Prof. Hans Joosten. Vorne (v. l.): Ulf Hauke (Bundesumweltministerium) und Prof. Mathias Drösler (Leiter Peatland-Zentrum). © Lehmann

Moorschutz ist das Gebot der Stunde - und Freising-Weihenstephan ist hier eine erste Adresse. Es geht um Klimaschutz, und es pressiert.

Freising - Für den Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, Christian Barth, steht eines fest: „Moorschutz ist das Gebot der Stunde – und zugleich ist damit ein dickes Brett zu bohren.“ Die Rechnung ist nämlich relativ einfach: Entwässerte Moore, wie auch jene in Freising, stoßen mehr CO2 aus, als angenommen – wieder vernässte Moore können hingegen mehr für den Klimaschutz tun, als gedacht.

Weiter und noch genauer erforscht soll die Wechselwirkung Moor-Klima nun in Freising, nämlich mit Hilfe eines brandneuen und innovativen Zentrums an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT). Jetzt fand dazu eine zweitägige Auftaktveranstaltung am Campus statt, bei der auch die weltweit einzigartige automatisierte Messstation im Freisinger Moos vorgestellt wurde.

Freiflächen-Fotovoltaikanlagen könnten ihren Platz finden

Landrat Helmut Petz hoffte auf große Synergie-Effekte des Zentrums auf den Landkreis, und konnte sich zudem durchaus vorstellen, dass auf dem Moor temporär auch Freiflächen-Fotovoltaikanlagen ihren Platz finden könnten. Was für Petz auf jeden Fall völlig klar ist: „Die Hochschule ist unser Kompass auf dem Weg in eine CO2-Neutralität.“

Lob gab es auch von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher: „Wir als Stadt Freising sind sehr stolz auf dieses Zentrum.“ Für ihn sei Moorschutz auf der einen Seite ein „Wahnsinnshebel“ in punkto Klimaschutz, andererseits sei ein nasser Moorkörper zudem ein fundamentaler Frischluftlieferant für den ganzen Landkreis und ein zentraler Baustein für den Hochwasserschutz.

„Was sich grade verändert, ist das Bemühen vom Naturschutz zum zusätzlichen Klimaschutz“, erklärte Christian Barth. Weil die Zeit drängt, und Moore eine wichtige Zukunftsrolle in Bayern spielen, sei es laut Barth „höchste Zeit, sich nun auf den Weg zu machen“. Seine Abschlussworte: „Wir erwarten Großes von ihrem Zentrum – in diesem Sinne wünsche ich ihnen eine moosige Zukunft.“

Minister Blume: Forschen statt festkleben

Per Videobotschaft äußerte sich auch der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume: „Bayern ist ein Moor-, aber auch ein Hightech-Land, weshalb wir die richtigen Antworten auf den Klimawandel liefern können – gerade so eine grünen Hochschule wie Weihenstephan.“ Sein Motto für das neue Zentrum: „Forschen statt festkleben“.

„So ein Moor ist schnell kaputt gemacht, es wieder herzurichten ist hingegen ein langwieriger Prozess“, betonte Prof. Dr. Jörg Pfadenhauer von der TUM. Was erfreulich sei: Das Thema Moor und seine Bedeutung für den Klimaschutz sei endlich in der Politik angekommen. Sein persönliches Resümee nach eigenen 40 Jahren Moorforschung: „Das Zentrum ist ein großartiger Schritt.“ Seine Warnung an die anwesenden Politiker: „Erwarten sie aber jetzt nicht gleich in ein, zwei Jahren Ergebnisse – das wird dauern.“

Die Erklärung, weshalb die Moore in Bayern noch relativ gut erhalten seien, lieferte dann der digital zugeschaltete berühmte Moor-Ökologe Prof. Michael Succow: „In Bayern sind die Leute früher halt gern in die Kirchen und die Gasthäuser gegangen – dafür haben sie die Moore in Ruhe gelassen.“ Sein Wunsch: „Vernässt die Moore und versucht, den Eigentümern das Land an die Hand zu geben und sie in der Verantwortung der Familien zu überlassen“.

Ein Viertel der Moore soll wieder vernässt werden

Die Fakten: Bayern will ein Viertel seiner Moorflächen wiedervernässen – und das bis zum Jahr 2040. Hier soll auch das Freisinger Moorforschungszentrum an Lösungen arbeiten, wie das am besten gelingen könnte, zudem soll das PSC wohl auch Moor-Ausbildungszentrum werden. Ein weiteres Thema des Zentrums: Wie können Landwirte mit dem Pflanzenbau auf wiedervernässten Mooren ihr Geld verdienen?

Eine Möglichkeit wäre: Die Ernteprodukte aus Paludi-Kulturen für Baustoffe nutzen oder auch zur Biogas-Erzeugung. Mit der speziellen Messstation im Freisinger Moos soll nun die Freisetzung von Kohlendioxid, Lachgas und Methan erfasst werden, um somit neue Erkenntnisse in der Moorforschung gewinnen zu können.

