Gerade während Pandemie und Ukraine-Krieg Enormes geleistet: BRK-Mitglieder für 25 Jahre ausgezeichnet

Von: Magdalena Höcherl

Seit 25 Jahren im Einsatz sind (v. l.) Katja Reichstein aus Moosburg sowie Johannes Brandmeier, Sophie Veyrones und Mario Schlüter aus Nandlstadt. Dazu gratulierten (hinten v. l.) Landrat Helmut Petz, BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl und BRK-Kreisvorsitzender Anton Neumaier (r.). Foto: Lehmann © Lehmann

Das BRK hat im Kreis Freising vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie bewiesen, dass ohne die Ehrenamtlichen nichts geht. Vier von ihnen wurden nun für 25 Jahre Engagement ausgezeichnet.

Landkreis – Oft waren es 30, 40 zu Ehrende, heuer kam eine kleine, aber feine Runde zusammen: Vier Frauen und Männer wurden am Montagnachmittag im Großen Sitzungssaal des Freisinger Landratsamts für ihren langjährigen Einsatz beim Bayerischen Roten Kreuz ausgezeichnet. Im Auftrag von Innenminister Joachim Herrmann verlieh Landrat Helmut Petz Katja Reichstein aus Moosburg sowie den Nandlstädtern Sophie Veyrones, Mario Schlüter und Johannes Brandmeier das Ehrenzeichen am Bande samt Urkunde für 25-jährige BRK-Mitgliedschaft.

Ehrenamt geht auf Napoleon zurück

Landrat Petz nahm das zum Anlass, einmal die Hintergründe des Ehrenamts zu betrachten. Der „Erfinder“ sei kein geringerer als Napoleon gewesen. Als Paris damals immer wieder zu großen Teilen niederbrannte, installierte er 1811 eine Feuerwehr, die freiwillig, ohne Bezahlung und organisiert arbeitete. Die Menschen hätten sich engagiert, zum einen natürlich, um ihr Hab und Gut zu bewahren, zum anderen aber auch, weil sie von der Sache überzeugt gewesen seien, erklärte Petz. So war das Fundament für das Ehrenamt gelegt.

Doch bis zur Gründung des Roten Kreuzes dauerte es noch 50 Jahre: In der Schlacht von Solferino, wo Truppen Piemont-Sardiniens gemeinsam mit den Franzosen gegen Österreich kämpften. Einer, der das Ausmaß der Not und des Elends hautnah miterlebt, ist der Schweizer Henry Dunant. Daraufhin gründet er 1863 das Internationale Rote Kreuz. Im selben Jahr entsteht in Baden-Württemberg die erste Rot-Kreuz-Gesellschaft Deutschlands: „Aus freien Stücken, weil es den Menschen ein Anliegen ist“, so Petz.

Maßgebliche Helfer im Kampf gegen Corona

Das sei bis heute so. An die zu Ehrenden gerichtet, sagte Petz: „Das, was Sie leisten, soll wertgeschätzt werden. All das, was Sie tun, geschieht aus Leidenschaft, Überzeugung und aus freien Stücken.“ Gerade mit Blick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre sei der Einsatz des Roten Kreuzes herausragend gewesen. Das Rote Kreuz habe nicht nur monatelang mit Teststationen und dem Impfzentrum maßgeblich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen. Auch als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann und Geflüchtete auch im Landkreis Freising Schutz suchten, hätten die BRK-Kräfte Hand in Hand und in kürzester Zeit dafür gesorgt, die Menschen unterzubringen und zu versorgen. „Ich habe es beim Aufbau der Erstaufnahmeeinrichtung in Moosburg selbst miterlebt. Was Sie dort in wenigen Stunden geschaffen haben, war beeindruckend.“ Der Landrat betonte: „Das ist gelebte gesellschaftliche Verantwortung. Sie sind die wahren Bindekräfte, die in unserer Gesellschaft den Laden zusammenhalten.“

BRK-Kreisvorsitzender Anton Neumaier nutzte die Gelegenheit, um einen Blick auf die Organisation und den Aufbau des BRK als Körperschaft des Öffentlichen Rechts zu werfen. Denn ohne diesen Aufbau sei es den ehrenamtlich Tätigen nicht möglich, so zu helfen, wie sie es tun. Im Landkreis Freising gehören 1200 Freiwillige zur Wasserwacht, 500 zu den verschiedenen Bereitschaften, 250 Engagierte zum Jugendrotkreuz und 90 Helfer in die Gemeinschaft Soziales und Wohlfahrt, die unter anderem die Moosburger Tafel und den Freisinger Kleiderladen betreiben.

Damit auf örtlicher Ebene alles funktioniert, müssten auch die übergeordneten klar geregelt sein. Das Dach des Ganzen bildet die internationale Ebene: „Korrekterweise spricht man von der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung“, so Neumaier. Sie besteht aus drei eigenständigen Bereichen, die sich um die Versorgung von Menschen in Kriegsgebieten, wie aktuell in der Ukraine, aber auch um nicht kriegsbedingte Notsituationen wie Naturkatastrophen und Pandemien kümmern sowie nahezu in allen Teilen der Welt vertreten und im Sinne des humanitären Völkerrechts tätig sind. Und um alle diese großen Aufgaben zu bewältigen, brauche es auch auf kleinster Ebene engagierte Menschen – wie eben die vier Geehrten.

