Irre Wendungen: Erst angefordert, dann abgelehnt - Navis-Hilfsmission in Türkei wird zur Hängepartie

Sie haben gesehen, dass geholfen werden muss: Mit schwerverwüsteten Gebieten, wohin das Auge blickt, wurden die Mitglieder des Navis-Erkundungsteams konfrontiert. Sie sind der Überzeugung, dass die Leute vor Ort ihre Unterstützung dringend benötigen – vom Lazarett bis zur Trinkwasseraufbereitung. © Navis

Nach dem Erdbeben in der Türkei wurde die Hilfsorganisation Navis erst angefordert, dann abgelehnt. Jetzt hängt alles von einem Schreiben ab.

Freising/Moosburg – Eigentlich hätte das 16-köpfige Navis-Hilfsteam am Freitag seine Reise ins türkische Erdbebengebiet antreten sollen. Doch dann wurde die bereits minutiös geplante Mission unter anderem vom türkischen Außenministerium ausgebremst – was bei den Verantwortlichen für Fassungslosigkeit sorgte. Weil Navis aber nicht aufgegeben hat, könnte es nun doch noch zum Einsatz kommen.

In einer kurzfristig am späten Freitagnachmittag einberufenen Pressekonferenz berichtete Navis von den schier unglaublichen Wendungen. „Navis ist bereit. Aber wir hängen massiv in der Luft“, sagte der designierte Einsatzleiter Lars Boehlkau. Er schilderte zusammen mit Navis-Sprecher Wolfgang Wagner, wie das tagelange Hin und Her zwischen verschiedenen türkischen Konsulaten und Ministerien zu massiver Verunsicherung geführt habe.

Sie warten darauf, helfen zu dürfen: Navis-Sprecher Wolfgang Wagner (l.) und Einsatzleiter Lars Boehlkau erläuterten nach schier unglaublichen Wendungen den aktuellen Stand beim geplanten Türkei-Einsatz. © Fuchs

Wie berichtet, hatte das türkische Generalkonsulat in Nürnberg die Hilfe von Navis in einem direkten Hilfsgesuch explizit angefordert. Doch am Mittwoch und Donnerstag hieß es plötzlich von Seiten des türkischen Gesundheits- und Außenministeriums in Ankara, dass das Hilfsangebot aus Moosburg nicht erwünscht sei, berichtete Wagner. Daraufhin wurde der Einsatz gestoppt, trotz allem aber eine vorsorgliche Bereitschaft bis Sonntagmittag ausgerufen.

Navis hat schon ein Erkundungsteam vor Ort, als irritierender Anruf kommt

Dabei schien Anfang der Woche noch alles klar zu sein. Nach dem Hilfeersuchen des Konsulats schickte Navis schon am Dienstag einen vierköpfigen Erkundungstrupp, ein sogenanntes Fact-Finding-Team (FFT), in die Türkei und bereitete sich seitdem akribisch auf den Einsatz vor. Das Konsulat in Nürnberg zeigte sich am Dienstag erfreut über die von Boehlkau angebotene Navis-Hilfe und versprach, sich um Transport und Anreise zu kümmern.

Umso verwunderter war der Einsatzleiter, als am Mittwoch der Anruf aus Franken kam, dass laut Gesundheitsministerium in Ankara nur sogenannte „Emergency Medical Teams“ (EMT) 2 und 3 (feste stationäre Krankenhäuser mit Übernachtungskapazität) erwünscht wären. Bei der Hilfe aus Moosburg handelt es sich aber um EMT 1: ambulante Notaufnahme und dazu noch Trinkwasseraufbereitung.

Sie bitten darum, helfen zu dürfen: Die Mitglieder des Navis-Erkundungsteams haben mit mehreren politischen Vertretern gesprochen, um Grünes Licht für die Mission zu erhalten – unter anderem mit dem Bürgermeister von Adana. © Navis

Boehlkau zeigte sich irritiert und sagte seinen Ansprechpartnern, dass Informationen des mittlerweile in Adana eingetroffenen FFT einen ganz anderen Eindruck vermittelten. Das bestätigte auch Wagner dem FT. „Mir wurde berichtet, dass dort 80 Prozent zerstört ist. Laut unseren Leuten vor Ort gibt es dort bisher keine Hilfe. Die Überlebenden benötigen unser Feldlazarett und unsere Trinkwasseraufbereitung dringend.“

Viele in Moosburg lebende türkische Mitbürger setzen sich ein

Nach erneuter Rückfrage bei den Behörden in Ankara, lehnte am Donnerstag auch das Außenministerium die Navis-Mission ab. Durch persönlichen Einsatz vieler in Moosburg und Umgebung lebender, gut vernetzter türkischer Mitbürger schaltete sich am Donnerstagabend das Münchner Generalkonsulat ein und unternahm einen weiteren Versuch.

Der führte am Freitag zu einem erneuten Anruf. Um 11 Uhr teilte das Generalkonsulat in München mit, dass das Team „doch heute noch fliegen“ könnte. Einsatzleiter Boehlkau stufte das jedoch in dieser Kurzfristigkeit als nicht möglich ein. Der Vorstand sagte aber eine Abreisebereitschaft für Samstag ab 10 Uhr zu, sofern bis dahin eine offizielle schriftliche Genehmigung inklusive der Flugdaten geschickt werde.

Sie dürfen helfen: Das Rote Kreuz hat bereits Grünes Licht, Hilfsgüter in die Türkei liefern zu dürfen. Auch eine Lkw-Besetzung aus Freising ist Teil des bundesdeutschen Konvois. Sie hat sich am Freitag auf den Weg gemacht. © Lehmann

Ob die schriftliche Zusage für den Einsatz noch rechtzeitig kommt, hängt von einer Überprüfung der Mitglieder- und Materiallisten durch die Ministerien in Ankara ab, die auch den Einsatzort der Navis-Gruppe bestimmen wollen. Boehlkau hoffte, die Dokumente am Freitagabend zu bekommen, denn über eines sei sich der Vorstand einig: Nach zweimaliger Absage aus Ankara wird man sich nicht beim dritten Versuch auf eine Hinhaltetaktik einlassen, sondern den Einsatz abbrechen. Bis Redaktionsschluss fehlte diese Zusage aber noch.

Anreisen darf hingegen das Rote Kreuz. Ein großer Lkw des BRK aus Freising ist am Freitagvormittag nach Berlin aufgebrochen. Dort werden Zelte, Betten, Wolldecken und Sanitätsmaterial verladen, wie BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl verrät. Von dort aus geht es im Konvoi mit anderen BRK-Lastern in die Türkei. Die beiden Fahrer aus Freising sind darunter die einzigen Vertreter aus Bayern. (Josef Fuchs und Manuel Eser)