„Anstrengendes Halbjahr“ geschafft: Schulleiter ziehen Zwischenbilanz

Von: Andrea Hermann

Teilen

Schulische Zwischenbilanz: Eine anstrengende Zeit liegt hinter den Schülern und Lehrern. © Weigel/dpa

Ein anstrengendes Schulhalbjahr liegt hinter Schülern und Lehrern - und hinter den Rektoren. Anlässlich des Zeugnistags ziehen drei Schulleiter aus dem Landkreis Zwischenbilanz.

Landkreis – Das erste Halbjahr ist geschafft – in den Landkreis-Schulen werden am Freitag die Zwischenzeugnisse oder Notenblätter verteilt. Auch wenn die Bildungseinrichtungen von Lockdowns verschont geblieben sind, so liegt eine anstrengende Zeit hinter den Schülern und Lehrern. Und auch hinter den Schulleitern, wie drei Rektoren berichten.

In der Realschule Moosburg gibt es „kein großes Notenproblem“

„Zumindest in der Schulverwaltung war es das anstrengendste Halbjahr in der Pandemie“, berichtete der Leiter der Realschule Moosburg, Wolfgang Korn. Viele Quarantänefälle, ständige Neuregelungen und die täglichen Meldungen ans Gesundheitsamt nach positiven Test-Ergebnissen hätten die Verwaltung sehr gefordert. Abgesehen vom organisatorischen Aufwand zeigt sich Korn zufrieden mit dem ersten Halbjahr: Bei der Halbjahreskonferenz sei deutlich geworden, dass man „kein großes Notenproblem“ habe – in den Abschlussklassen seien die Bilanzen sogar „richtig gut“. Allerdings hätte die Pandemie schon Spuren hinterlassen: „Wir sehen, dass es einigen Schülern nicht gut geht“, sagt Korn. Doch man habe sehr gute Hilfs- und Beratungsangebote. Alles in allem hofft er, dass man schon bald wieder zu einem „normaleren Schulalltag“ zurückkehren kann.

Anstrengende Monate liegen auch hinter Stefan Bäumel, der erst im September vergangenen Jahres die Leitung des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums in Neufahrn übernommen hat: Zwar hätte es „sehr wenige Fälle im Kollegium gegeben“ und es hätte – mit Ausnahme von zwei Klassen, die zwei Tage im Homeschooling waren – ständig Präsenzunterricht stattgefunden, doch der organisatorische Aufwand sei schon groß gewesen.

Im Gymnasium Neufahrn sind alle „sehr vernünftig“

Dabei sei der corona-bedingte Verwaltungsaufwand nur die eine Seite: Täglich gelte es für die Lehrer, Nachhol-Schulaufgaben zu organisieren. „Das ist schon sehr aufwändig“, so Bäumel. Aktuell verzeichnet der OMG-Schulleiter 20 Corona- und 18 Quarantänefälle in seiner Einrichtung. „Zu Spitzenzeiten waren es 35 Coronafälle“, berichtet er. Immerhin: Am OMG gebe es „keine Test-Verweigerer“, und das Kollegium sei „zu 100 Prozent geimpft“. Somit gebe es zumindest hier keine Probleme. „Alle sind sehr vernünftig“, lobt Bäumel.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Auch wenn er größtenteils zufrieden mit dem ersten Halbjahr ist, so hofft der Schulleiter, dass man sich schon bald wieder „ohne schlechtes Gewissen die Hand geben und miteinander reden kann“. Auch würde er sich freuen, wenn wieder Veranstaltungen stattfinden können – etwa ein Sommerfest oder der Abi-Ball. Und natürlich die Entlassfeier für die Absolventen. „Solche Sachen sind für die Schüler sehr wichtig“ – und auch für das „soziale Miteinander“.

Vöttinger Grundschule ist froh über Präsenzunterricht

In der Grundschule Vötting in Freising ist Rektorin Elisabeth Gaßner „froh, dass wir das Halbjahr im Präsenzunterricht verbringen konnten. Das ist das A und O für die Leistungen“, sage sie. Obwohl seit Januar die Zahl der Corona- und Quarantänefälle zugenommen hätte, habe man im ersten Halbjahr nur eine Klasse für ein paar Tage ins Homeschooling schicken müssen. Gerade bei den Grundschülern sei der Präsenzunterricht „sehr sehr wichtig“, denn „die Lücken schließen sich durch den Schulalltag“, sprich: durch einen geregelten Ablauf, durch eine Struktur. Deshalb „nehmen wir viel in Kauf, damit die Schule offen bleibt“. Will heißen: Maske, Tests und Abstand halten gehören mittlerweile schon zum Alltag.

Was ebenfalls positiv sei: „Wir haben hier sehr robuste Lehrer“, sagt Gaßner. In deren Reihen habe es bislang „keine Infizierten“ gegeben. „Da habe ich echt Glück“, freut sich die Schulleiterin.

Obwohl die Rektorin zufrieden ist und auch die Stimmung „sehr gut“ sei, hofft sie, dass bald Lockerungen in Kraft treten – vor allem im Sportunterricht: „Es wäre gut, wenn wir ohne Masken Sport machen könnten. Das erweitert die Möglichkeiten“, sagt sie. Auch wäre es schön, wenn man in Musik wieder mehr singen dürfte. Fazit zum Halbjahr: „Wir arrangieren uns und sind glücklich, dass wir in täglicher Präsenz unterrichten dürfen“, so Gaßner.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.