Sein Barbecue war berühmt: Landkreis Freising trauert um Wirt Günter Wittmann

Günter Wittmann lebte für seinen Beruf. Das Kochen, die Gastronomie und die bayerische Lebensart waren seine Leidenschaften. Archiv © Lehmann

Der Wirt Günter Wittmann ist tot. Mit ihm verliert der Landkreis Freising ein Urgestein der Gastronomie.

Freising/Moosburg – Ein Urgestein der Gastronomie im Landkreis Freising ist tot: Günter Wittmann (64) war ein leidenschaftlicher Wirt mit Ecken und Kanten, jahrelang Sprecher der Freisinger Wirte, daneben fußballbegeistert und ein treuer Fan der Münchner Löwen. Am Sonntag ist der Gastronom völlig überraschend gestorben.v

Laufbahn begann mit Kochlehre im Hotel Bayerischer Hof

Wittmann, dessen Wiege in München stand, war knapp 40 Jahre in der Gastronomie tätig. Jahrzehntelang betrieb er mit seiner Frau Beate und seinen Söhnen in der Domstadt verschiedene Wirtschaften und auch in Moosburg war er ein Original. Vielen Vereinen war er „Herbergsvater“ in seinen Wirtshäusern.

Zunächst absolvierte Günter Wittmann eine Kochlehre im Hotel Bayerischer Hof in München. Jahre danach tat er sich mit Sepp Angermaier zusammen – der Beginn der Selbstständigkeit als Wirt. Ab 1984 führten die beiden das Café Ratlos (ehemalige Dschungelbar) in Neustift. Der nächste Schritt führte das Duo in die Luitpoldanlage, wo von 1990 bis 1998 die Luitpoldhalle und das Nachtcafé bewirtschaftet wurden. Im Jahr 1997 wurde die Aktienschenke mit ins lukullisch-gastronomische Portfolio aufgenommen. 1999 gingen Wittmann und Angermaier schließlich auseinander. Günter Wittmann und seine Frau betrieben die Aktienschänke dann in Eigenregie. 2008 gab’s einen Lokalwechsel: Das Paar übernahm in Neustift den Löwenwirt.

2017 ging er nach Moosburg

2017 dann kam der große Ortswechsel: Nach über 30 Jahren Gastronomie-Geschichte in Freising verließen die Wittmanns die Domstadt und übernahmen die Kegelhalle in Moosburg. Und Günter Wittmann wurde Barbecue-Liebhaber. Nachdem er mit Freunden als „Bavarian BBQ“ an einem Barbecue-Wettbewerb ins USA teilgenommen hatte, weitete er seine Speisekarte aus: Ab dann gab es auch Burger aller Art sowie Grillspezialitäten aus dem Smoker.

Und noch ein besonderes Projekt rief Günter Wittmann ins Leben, das so recht nach seinem Geschmack war: das Weißwurstdenkmal. Die Hommage an das bayerische Traditionsschmankerl war im Jahr 2002 seine Idee. Zusammen mit Friedhold Metz und Erich Irlstorfer wurde viele Jahre das „Weißwurst-Symposium“ am Faschingssonntag veranstaltet. Und dieses Denkmal nahm er auch nach Moosburg mit.

CSU-Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer erinnert sich an seinen langjährigen Freund: „Ob in der Aktienschänke, beim Löwenwirt oder in der Kegelhalle in Moosburg, ob die Tradition, das Handwerk der Metzger, Bäcker und Brauer, ob Tanz und Blasmusik, ob Narrhalla oder Trachtler: Die Lebensfreude, die Gemütlichkeit und Gastlichkeit haben sein Leben bestimmt. Zusammen mit seiner Familie, die er über alles liebte, ging er seinem Beruf nach und wollte den Menschen schöne Stunden bereiten.“

