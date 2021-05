Morgengrüße von Apollon‘s-Smile für alle Fans: Freisinger Duo präsentiert jeden Samstag neuen Song auf YouTube

Auch Chatten erwünscht

von Andreas Beschorner schließen

Das bekannte Freisinger Duo Apollon‘s Smile grüßt sein Fans jeden Samstag - mit einem neuen Song auf YouTube.

Freising - „Happy New Morning Song“ – so heißt die neue YouTube-Serie von und mit Apollon‘s Smile. Der Hintergrund der Idee zu dieser neuen Songreihe ist der gemeinsame Wunsch von Apollon’s Smile und ihren Fans, sich wieder regelmäßig zu sehen und unabhängig von aktuellen äußeren Einflüssen mit allen musikbegeisterten Menschen wieder mehr Kontaktmöglichkeiten zu haben. Am liebsten würde Apollon’s Smile natürlich wieder live vor Publikum auftreten. Nachdem das im Moment nicht möglich ist, möchte das Duo mit dieser Serie dem kulturellen Stillstand aktiv entgegenwirken.

Bei den Premieren kann gechattet werden

Als Kommunikationsplattform bietet Youtube dafür beste Rahmenbedingungen, weil sowohl Filme als Videos wie auch Musik als Audiogenuss gesendet werden können. Zusätzlich kann bei den Live-Premieren gechattet werden, oder der Hörer hat die Möglichkeit, Kommentare unterhalb des Videos zu posten. Natürlich kann man zum laufenden Video auch die weiteren Kommunikationsmöglichkeiten wie Facebook, Mail oder Telefon benutzen.

Vor allem aber möchten Marc Hanow und Julian Hobmeier mit ihrer Musik ihrem Publikum einen fröhlichen Tag mit guter Laune bereiten und ein Lächeln in die Gesichter zaubern. Und deshalb spielen die zwei Singer-Songwriter wöchentlich einen Song auf ihrem YouTube Kanal. Jeden Samstag um 9 Uhr wird ein neues Video veröffentlicht und ist ab diesem Zeitpunkt für die Öffentlichkeit jederzeit seh- und hörbar.

Jeder Song hat ein bestimmtes Thema

Für die Dreharbeiten und den Schnitt der „Happy New Morning Song“-Videos konnte Apollon‘s Smile wieder auf die schon langjährige Zusammenarbeit mit Yogi Lang, Inhaber und Creative Director der Farmland Studios in Attaching, zurückgreifen. Als Drehorte sind verschiedene Locations in und um Freising vorgesehen. Zuletzt waren sie hierfür am wunderschönen Schafhof in Freising.

Seit Beginn der Serie am Samstag, 17. April, wurden bisher drei Folgen erfolgreich veröffentlicht und fanden beim Publikum großen Anklang. Jeder Song hat dabei ein bestimmtes Thema und seine eigene Geschichte. Gewürzt mit philosophischen Gedanken und Anmerkungen zum aktuellen oder allgemeinen Leben, spielt Apollon’s Smile Selbstgeschriebenes aus ihren Studioalben „Another Brand New Day“, „Real Dreams“ und „Real Unplugged“ sowie auch bekannte oder unbekanntere Covers, die die beiden Musiker gerne mögen. Und jeder kann kostenlos dabei sein. Es empfiehlt sich, den Apollon’s Smile-YouTube-Kanal zu abonnieren: www.youtube.com/apollonssmile.

Gut zu wissen

Weitere aktuelle Informationen findet man auch auf den Apollon’s Smile Facebook- und Instagramseiten und selbstverständlich auf ihrer Homepage www.apollonssmile.com.

Lesen Sie auch: Biergärten, Ausgangssperre, Testpflicht: Diese Corona-Regeln gelten ab Sonntag im Landkreis Freising

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.