Das war vom Allerfeinsten

Mother’s Finest in der Luitpoldhalle

von Andreas Beschorner

Sie sind absolut Kult: Mother’s Finest. 1970 gegründet, seit 1978 eine von den ganz Großen, 1983 aufgelöst und 1989 wieder ins Leben gerufen – und am Freitag in Freising. Was für eine Show, was für eine mitreißende Band!