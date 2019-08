Motorrad umgeschubst, Schuhe geworfen: 27-Jährige wütet in Freising

Eine Schneise der Verwüstung zog am frühen Dienstagmorgen eine 27-jährige Frau durch die Freisinger Innenstadt. Ihr Handeln brachte Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Freising – Eine Schneise der Verwüstung zog am frühen Dienstagmorgen eine 27-jährige Frau durch die Freisinger Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, gingen zwischen 3 und 3.30 Uhr mehrere Meldungen über eine Frau ein, die an der Oberen Hauptstraße herumlaufe und Mülltonnen, Baustelleneinrichtungen und Verkehrsschilder umwerfe. „Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte die deutsche Studentin schließlich an der Vöttinger Straße festgestellt werden“, heißt es im Polizeibericht.

Frau wirft Schuhe

Als die 27-Jährige die Streife bemerkte, zog sie ihre Schuhe aus und warf sie in Richtung der Beamten. Erst als eine zweite Streifenbesatzung eintraf, beruhigte sich die Frau vorübergehend und gab an, ihren Wohnungsschlüssel verloren zu haben. Daraufhin sei sie so wütend geworden, dass sie alles umgeworfen hätte, was ihr in den Weg gekommen sei – darunter offenbar auch ein Motorrad der Marke Suzuki.

Positiver Drogentest

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, ein Drogentest fiel ebenfalls positiv aus. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau aufgrund dieser Mischung vorübergehend in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befand. Die 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und am frühen Vormittag, nachdem sie sich beruhigt hatte, wieder entlassen. Da sie angab, sie sei unmittelbar vor der Kontrolle von einem unbekannten Täter ausgeraubt worden, wird auch in diese Richtung ermittelt.

Schaufensterscheibe ging zu Bruch

Im Laufe des Vormittags gingen weitere Anrufe von Geschädigten ein. Auch eine Schaufensterscheibe an der Oberen Hauptstraße war zu Bruch gegangen. Der Gesamtschaden dürfte laut Polizei inzwischen bei mehreren tausend Euro liegen. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Hindernisse auf der Fahrbahn gefährdet wurden, sowie Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Nummer (0 81 61) 5 30 50 zu melden. ft

