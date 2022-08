Freisinger verliert Kontrolle über Toyota - Folgenschwerer Unfall mit mehreren Verletzten

Teilen

In München hat es am Freitag gekracht: Ein Freisinger hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. © Nicolas Armer / dpa

Einen folgenschweren Verkehrsunfall verursachte in München ein 45-Jähriger aus Freising. Die Ermittlungen laufen.

Freising – Einen folgenschweren Verkehrsunfall aufgrund einer Erkrankung verursachte am Freitag in München ein 45-Jähriger aus Freising. Er war dort mit einem gemieteten Toyota unterwegs.

Unkontrollierte Beschleunigung

Laut Polizei befuhr er die Ludwigsbrücke stadteinwärts, als er gegen 20 Uhr vor der Ampelanlage an der Kreuzung zur Erhardtstraße/Steinsdorfstraße anhalten musste. Vor ihm befanden sich ein 54-Jähriger aus dem südlichen Landkreis München und seine Mitfahrerin auf einem Piaggio-Roller. Als die Ampelanlage das Lichtsignal wechselte, erlitt der 45-Jährige nach dem aktuellen Ermittlungsstand eine akute neurologische Erkrankung – sein Pkw wurde in der Folge unkontrolliert vorwärts beschleunigt. So fuhr der Toyota zunächst auf den vor ihm stehenden Motorroller auf. Der 54-Jährige sowie seine Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn. Beide wurden aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dann prallte der Toyota in ein Taxi

Dann kollidierte der Toyota des Freisingers in der Zweibrückenstraße mit einem entgegenkommenden Taxi eines 25-jährigen Münchners und wurde dadurch nach links in eine abgesicherte Baustelle abgelenkt. „Dort kam der Pkw schließlich zum Stillstand“, heißt es im Polizeibericht. Auch der 45-jährige Unfallverursacher wurde verletzt – und wegen seiner Erkrankung – in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme durch das Münchner Unfallkommando kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.