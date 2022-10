Musik, Literatur, Kunst: Freisinger Winterwunder bietet ein buntes Programm

Von: Andreas Beschorner

Herbert Pixner lässt dich von den Sommern der Kindheit träumen: Das jedenfalls verspricht die Ankündigung zum Winterwunder-Headliner, der Weltmusik spielt. © uferlos

Bald erleben die Freisinger wieder ihr Winterwunder. Am Mittwoch, 16. November, startet die „kalte“ Version des Uferlos-Festivals und des Sommerwunders in der Luitpoldanlage.

Freising - Das Freisinger Winterwunder hat bis zum Sonntag, 20. November, wieder Einiges zu bieten – Lesungen, Workshops, Ausstellungen, Vorträge und selbstverständlich jede Menge Konzerte ganz unterschiedlicher Stilrichtungen. Da wird es also die Piazza geben, dazu das Zirkuszelt, das Neustart Kultur Zelt und Kleinkunstzelt.

Überall wird der Eintritt frei sein, wird man die Darbietungen und die Angebote kostenlos genießen können. Ausnahme: das Herbert Pixner Projekt, das am Eröffnungstag, Mittwoch, 16. November, um 20 Uhr in der Luitpoldhalle auftritt. Wie heißt es so schön in der Ankündigung zum Headliner? „Es ist diese Art von Weltmusik, die dir das Herz aufgehen und dich träumen lässt, von den Sommern der Kindheit und von all jenen Reisen, die wir immer schon einmal machen wollten.“

Der erste Winterwunder-Tag am Mittwoch, 16. November, hat aber noch andere Highlights zu bieten: Um 18 Uhr liest der Nandlstädter Schriftsteller Richard Lorenz im Neustart Kultur Zelt, nach ihm betreten Resi & Flo die Bühne, singen Coversongs von Chanson bis Pop. Und dann etwas, was es so noch nie gegeben hat: die „Uferlos Supergroup“ um 20.15 Uhr – bestehend aus Größen Freisinger Musikszene wie Häns Czernik, Tom Appel, Stephan Treutter, Willi Abele, Yvo Fischer, Nick Hogl, Martin Wildfeuer und Vipo Maat, die ihre eigenen Versionen bekannter Stücke aus Folk & Americana singen. „Die Songauswahl wird als Special für diesen Auftritt der Novemberstimmung entsprechen“, heißt es. Oder anders ausgedrückt: „Das Banjo spielt in Moll!“

Und damit nicht genug der Höhepunkte gleich zum Auftakt: Um 21.30 Uhr erobert Singer-Songwriter Jesper Munk die Bühne im Neustart Kultur Zelt. Im Kleinkunstzelt wird um 16 Uhr das Geheimnis der Rhythmusgitarre gelüftet, tritt um 19 Uhr Achim Bogdahn auf und liest „Unter den Wolken“.

In diesem Stil geht es weiter: Am Donnerstag, 17. November, geben sich Baiser Salé die Ehre, bevor die Pawnshop Bluesband, Dr. Will und zum Abschluss Nick Woodland einen Abend voller Blues und Bluesrock gestalten. Im Kleinkunstzelt geht es ab 17.15 Uhr ums Tanzen – für Kids ab sieben Jahren, mit einem Disco Fox-Workshop. Um 20 Uhr kann man dort Sylvenklang erleben – Indie-Pop und Voicelooping inklusive. Und im Zirkuszelt? Da ist um 16.30 Uhr ein Kinderkonzert mit der Spaßbagage angesagt und legen ab 20 Uhr die DJ Groovy Fridays auf.

Am Freitag, 18. November, wird’s bayerisch: Im Neustart Kultur Zelt präsentiert Traudi Siferlinger „Wirtshausmusikanten unterwegs“ mit den Tanngrindler Musikanten, der Werdenfoiser Wallfahrtsmusi, mit der Familienmusik Servi und Erdäpfekraut. Im Kleinkunstzelt bietet Tutuguri e.V eine offene Bühne, ab 22 Uhr gibt es eine Tanzparty. Im Zirkuszelt bietet das Figurentheater Hattenkofer „Die Fidelgrille und der Maulwurf“ auf (16.30 Uhr), ab 20 Uhr übernehmen DJ Paul Fiction & Tomislove das Zepter.

Am Samstag, 19. November, gibt es June Calls und später Poetry Slam mit Ko Bylanzky und Philipp Potthast, außerdem Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit, Tanzworkshops und Kindertheater. Und: Auf der Piazza kann man um 18.30 Uhr eine Modenschau des Jugendkulturpreisträgers Benjamin Bochinski bewundern.

Den Sonntag, 20. November, eröffnet um 11 Uhr im Neustart Kultur Zelt die Freisinger Stadtkapelle. Um 18 Uhr geben Max Neissendorfer & his Orchestra „The Music of Frank Sinatra“ zum Besten, um 20 Uhr übernehmen die Singer-Songwriter Bang Bang. Im Kleinkunstzelt gibt es zwei Cajon-Workshops, im Zirkuszelt bietet Johanna Weinberger das Kindertheater „Friedas Schneeflöckchen“.

