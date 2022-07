Musikalische Sternenstaub-Momente verzaubern Freisinger Musikliebhaber

Teilen

Zusammen mit Scarlett Andrews reiste Christian Christl musikalisch zurück in die 1920er-Jahre – hin zu den rollenden Vaudeville-Theatern. Der Ausflug in die „Roaring Twenties“ gefiel dem Publikum im Löwenwirt. © Lehmann

Die Freisinger Boogie-Nacht mit Christian Christl und Scarlett Andrews im Löwenwirt führte das Publikum zurück in die Vaudeville-Ära.

Freising – Christian Christl, gebürtiger Freisinger und Kult-Pianist, kann es halt: Wo immer er auftaucht, fliegen die musikalischen Fetzen. Sein Verve und Drive sind längst Legende und auch seine Gabe, jeden Saal und jedes Nebenzimmer mit nur einem Fingerschnipsen in einen Brooklyn-Bluesclub umzuwandeln. Vor kurzem hat Christl erneut im Freisinger Heurigen gastiert und mit seinem zauberhaften Gast Scarlett Andrews eine Zeitreise in die Vaudeville-Ära unternommen.

Zeitreise im Löwenwirt

Die Freisinger Boogie-Nacht gehört längst zum Inventar der Domstadt, weshalb für Christl auch eines wichtig ist: „Es wird alles teurer, nur die Boogie-Nacht nicht – das verspreche ich Euch.“ Und weil Christl die Abwechslung liebt und zudem einer der wohl engagiertesten Chronisten und Archivare im Blues- und Boogie-Metier ist, hat er sich für heuer auch wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Zurück in die 1920er Jahre

Zusammen mit Scarlett Andrews reiste er musikalisch nämlich zurück in die 1920er Jahre zu den rollenden Vaudeville-Theatern – also Varieté-Shows im weitesten Sinne, aus denen einst auch so Berühmtheiten wie die Marx-Brothers oder die Drei Stooges entwuchsen. Dass damals eine musikalische Begleitung gefragt war, meist durch einen Pianisten, liegt auf der Hand – wie auch, dass die Songs dieser Zeit eher unanständig oder bestenfalls zweideutig waren.

Christl hat eine Vorliebe für die „Roaring Twenties“ und deren riesigen Fundus an musikalischen Kleinoden, die er wie funkelnde Gold-Nuggets ausgegraben hat, um sie letztendlich mit dem Christan Christl-Verve aufzupolieren. Was er sich freilich nicht ansatzweise gedacht hätte: „Unsere 2020er sind ja genauso verrückt wie die 1920er“, sagte der Musiker.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Anrührende Verneigungen

Jetzt hätte sich der Pianist freilich einfach durch das damalige Songbook der Reißer und Rausschmeißer spielen können, aber der Ausnahme-Künstler nutzte den Abend für tiefe und anrührende Verneigungen vor den ganz Großen und die beinahe Vergessenen. Herzbewegend waren vor allem seine Hommagen an Sippie Wallace, die in Deutschland vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Axel Zwingenberger zeitweise bekannt wurde, und an den Boogie-Woogie Pianisten Jimmy Yancey, der das Genre maßgeblich mitgeprägt hat.

Um die Songs von Wallace in die Neuzeit zu katapultieren, braucht es in Amerika Bonnie Raitt – und in Deutschland eine Scarlett Andrews, die das „Woman be wise“ derart berührend auf die Bühne gebracht hat, dass ein Gänsehaut-Faktor nicht ausbleiben konnte.

Die schönste Nummer des Abends hingegen war eine Ballade, die zum Weinen schön war und im Duett von Christl und Andrews zur Hymne der Nacht wurde: „Cry me a River - Better World“.

„Mit dieser Welt ist etwas nicht in Ordnung“, sagte Christl, der aber mit seiner Musik die Menschen immerhin eine Weile in eine bessere Welt entführen kann – wie eben am Freitag in seine ganz eigene Vaudeville-Welt voller musikalischer Sternenstaub-Momente. Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.