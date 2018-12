Musikalische Weltpremiere: Dieses Duo will am Sonntag im Furtner begeistern

Die Freisinger Violinistin Susi Salomon und der britische Liedermacher Jon Kenzie spielen am Sonntag ein gemeinsames Konzert im Furtner. Die Gäste dürfen sich auf eine musikalische Weltpremiere freuen.

Freising – Das Schöne an Musik ist, dass sie verbindet. So ist es auch für Musiker immer wieder ein spannender Moment, wenn sie in neuer Besetzung miteinander auf die Bühne gehen. Ein solcher Zaubermoment steht der Freisinger Violinistin Susi Salomon und dem britischen Liedermacher Jon Kenzie am kommenden Wochenende im Furtnerbräu bevor. Dann spielen die beiden nämlich erstmals ein Konzert miteinander, quasi eine Weltpremiere.

Es ist ein kleines Wagnis, ein Experiment, auf das sich die beiden Musiker da eingelassen haben. „Angestiftet“ dazu hat sie Michael Facchini, der als Musikliebhaber immer wieder Kreative zusammenbringt. Dieses Projekt liegt ihm ganz besonders am Herzen, denn von den beiden Protagonisten hält er sehr viel – musikalisch wie menschlich. Susi Salomons Weg verfolgt er schon seit einiger Zeit, kennt die Tassilopreisträgerin aus verschiedenen Projekten. Jon Kenzie ist ihm während seiner Zeit als Tourmanager für Jesper Munk über den Weg gelaufen. Seitdem haben die beiden Kontakt.

Als dann der Brite bei ihm anrief, weil er auf seiner kleinen, spontanen Tour durch Bayern noch einen freien Tag hatte, da hatte Facchini sofort einen Geistesblitz: „Die beiden müssen miteinander spielen.“

Die Musiker fanden die Idee gut und so saßen Salomon und Kenzie vergangene Woche bei Michael Facchini in der Küche und tüftelten am gemeinsamen Programm. Ein spannender Prozess, denn zuvor hatten sie nur via E-Mail Kontakt. „Ich habe Susi ein paar Ideen gegeben und Vorschläge gemacht, wie wir welchen Song spielen könnten“, plauderte er in einer Probenpause.

Die Violinistin hat sich seine drei Alben auf CD vorgeknöpft und sich damit auf das Treffen vorbereitet. „Ich liebe es, mit anderen zu spielen“, gesteht Jon Kenzie, der meistens solo unterwegs ist. „Das hat immer eine ganz eigene Dynamik und macht deshalb noch mehr Spaß als allein.“ Man wisse nie, was passiert und die Songs würden oft ganz neu interpretiert.

So dürfen sich die Zuhörer auch bei dieser Combo auf Überraschungen freuen. Aus den drei Alben des Briten haben sich die zwei eine Auswahl an Songs zusammengestellt und sie am Küchentisch ausgearbeitet.

Wer die Musik von Jon Kenzie kennt, weiß, wie gut die weichen, sehnsuchtsvollen Klänge der Violine zu seinen Songs passt, die immer authentisch daherkommen, ehrlich aus dem Bauch heraus. Vor allem passt die Geige auch zu Kenzies Stimme, die ein ganz eigenes Timbre hat: rau und weich zugleich, die weder jung noch alt klingt, einfach zeitlos. Man darf sagen: Es hat musikalisch gefunkt zwischen den beiden.

So sollten sich Liebhaber des Singer-Songwriter-Genres dieses Schmankerl im Furtnerbräu nicht entgehen lassen. Obendrein ist es das letzte Konzert der kleinen Tour, die Kenzie in Bayern macht. Danach geht es ab nach Hamburg zu den Wurzeln seines Genres. Denn dort spielt er mit einem Freund auf den Straßen der Hansestadt. Das gehört zur musikalischen Lebensphilosophie Jon Kenzies, dem Troubadour. Und da gehört seine Musik hin: nah an den Menschen.

Gut zu wissen

Jon Kenzie und Susi Salomon spielen zusammen am Sonntag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr im Furtnerbräu (Kneipenraum). Reservierungen sind möglich unter info@furtner-freising.de.