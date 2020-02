Kabarett mit Biss: Wellbappn wollen Aiwanger auf den Mond schießen

Sie stehen für Kabarett mit Biss und einer gehörigen Portion Sarkasmus: Hanss Well und die Wellbappn. In Freising haben die vier geliefert - mit einigen Seitenhieben.

Freising – Sie kommen aus dem Land, in dem einer nach fünf Hellen hellsichtig und nach vier Weißbier zum Weissager wird. In dem sich vor den Kindergärten die SUV’s stauen und der nächste Schreinermeister Segmüller heißt: die Wellbappn, wie sich die drei Sprösslinge der weißblauen Kabarettlegende Hans Well nennen.

Der Papa und sein Trio waren am Samstag in Freising zu Gast – dort also, wo „eine günstige Wohnung so häufig ist wie ein Sechser im Lotto“. Die Freisinger Grünen hatten das bissig-musikalische Quartett eingeladen zu einem „musikalischen Abend gegen die dritte Startbahn“.

Wellbappn: Flughafen bekommt sein Fett weg

Hans Well, der Textschreiber der Well-Brüder, und seine nicht minder begabten Kinder wussten genau, wo sie sind. Dort nämlich, wo „die Kirche das Oktogon einfach umhaut“, dort, wo man sich beim Grafen Moy dafür bedankt, dass er das Abseits nur zum „Wucherpreis“ verkaufen würde. Im Land des Florian Herrmann, dessen Schleimerei gegenüber Ministerpräsident Markus Söder dazu geführt habe, dass er jetzt in der Staatskanzlei wohne. Dort, wo der Flughafen die Umwelt „verpestet“ und den Airlines 25 Millionen Euro schenkt.

+ Kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus: die Besucher, die zum „musikalischen Abend gegen die dritte Startbahn“ in den Grünen Hof gekommen waren.

Well und seine Bappn Jonas, Sarah und Tabea hatten also ihre Hausaufgaben gemacht, hatten von Anfang an den voll besetzten Saal des Grünen Hofs in ihrer Hand – den „Freisinger Gefangenenchor“, der auch den Aloha-Oe-Refrain begeistert mitsang. Und so träumten sie ironisch von einem eigenen weißblauen Freistaat, in dem dann der FC Bayern nicht mehr gegen Borussia Dortmund, sondern gegen Ebersberg spielt, in dem der Hubert Aiwanger zum Mond geschossen wird, während in Berlin ein grüner Kanzler regiert und die Union nicht mal mehr auf 20 Prozent kommt – Jubel und Applaus im Publikum. Das hatte auch seinen Spaß, als Hans Well über Kindergärtnerinnen spottete, die nach einiger Zeit „siaßeln“, sprich: mit Erwachsenen so reden wie mit Kleinkindern. Zweite Bürgermeisterin Eva Bönig nahm‘s mit viel Humor.

Dank Klimawandel: Hamburgs Zukunft liegt in der Nordsee

Nun sind die Wells ja auch selbstironisch, singen von der Chantal, der Weißwurstkönigin von Hausen, und davon, dass in ihrem Heimatdorf alle Kinder ausschauen wie der Bofrost-Mann. Und sie sind aktuell: ein Klagelied aus ihrem „Klageliedzyklus“ von und über den thüringischen Ministerpräsidenten für einen Tag, Thomas Kemmerich, musste einfach sein.

Hans Well und die multiinstrumental extrem bewanderten Wellbappn haben also geliefert, haben ihren ironischen, manchmal sarkastischen Blick auf die Welt und den Freistaat offenbart. Und so finden sie sogar am Klimawandel etwas Gutes: Hamburgs Zukunft liege in der Nordsee – „Aloha-Oe“.

Spenden des Abends gehen an die Startbahn-Abwehr

Weil es sich schließlich um einen Anti-Startbahn-Abend handelte, kamen die Spenden dem Abwehrkampf gegen die Runway im Moos zu Gute – jenem Abwehrkampf, der nun schon fast 15 Jahre anhält, und der, so hatte Freisings grüne OB-Kandidatin Susanne Günther zu Beginn des Abends versichert, auch weitergehe: „Wir kämpfen weiter aus vollem Herzen und mit voller Kraft gegen die Startbahn.“