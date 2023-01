Pssst! Hier spielen die Nachwuchsprofis: Freisinger Musikschüler geben beim „Jugend musiziert“ ihr Bestes

Teilen

Virtuoses Quartett: (v. l.) Marius Castell, Bruno Peller, Jakob Kiening und Jakob Wiedenhofer beherrschten ihre Blechblasinstrumente – waren aber erleichtert, als sie ihren Auftritt vor der Jury gemeistert hatten. © Michalek

Die Freisinger Musikschüler mussten sich am Wochenende mächtig ins Zeug legen: Der Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ stand an.

Freising – „Pssst“ war die Aufforderung, die am Freitag und Samstag in der Freisinger Musikschule wohl am häufigsten zu hören war. Der Grund: Während 140 Nachwuchsmusiker jeglicher Altersklassen auf den Fluren äußerst aufgeregt und manchmal deshalb ein wenig laut auf ihren Auftritt beim diesjährigen „Jugend musiziert“-Regionalwettbewerb warteten, herrschte hinter verschlossenen Türen hingegen höchste Konzentration, um sich ja nicht zu verspielen. Das erste Fazit am Samstagnachmittag gab dann Musikerlegende und Juror Karlheinz „Kalle“ Wallner, Begründer der Kultformation RPWL: „Um den Freisinger Musikernachwuchs braucht sich keiner Sorgen zu machen.“

Zahlreiche Kinder samt Eltern, teils schwer bepackt mit diversen Instrumenten, bevölkerten die Wartebereiche, um ja nicht das Wertungsspielen vor der jeweiligen Jury zu verpassen. Zuvor spielte sich der Nachwuchs natürlich ein und warm. Auch Musikschulleiter Odilo Zapf feilte mit einem Blechbläserquartett am Ende des Gangs noch am Feinschliff. „Ihr müsst so laut spielen, wie ihr nur könnt“, erklärte Zapf seinen Schützlingen, die er für den Wettbewerb vorbereitet hatte. Längst stand natürlich fest, was sie vorspielen mussten – nämlich Werke von Chris Hazell, Giovanni Gabrieli und Bruno Fraser.

Rock mag der neunjährige Schlagzeuger Luca Hobmair am liebsten. © Michalek

Viel Zeit zum Aufwärmen hatte das Quartett allerdings nicht, denn der Plan für die 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war sehr eng gestrickt. Knapper war dann nur noch die Bewertungszeit für die Nachwuchstalente, nämlich gerade mal zehn Minuten. Jakob Wiedenhofer (13), Jakob Kiening (13), Marius Castell (12) und Bruno Peller (13), allesamt aus Freising und dem Landkreis, waren auf jeden Fall ziemlich erleichtert, als ihr Auftritt vor der Jury als Blechbläserquartett zu Ende war. Marius’ erster Eindruck: „War schon ok, hat gepasst.“ Nervös seien sie alle eigentlich nicht gewesen, und wenn dann nur kurz vor den ersten Tönen. Marius ist eh ein alter Hase bei „Jugend musiziert“: Der Zwölfjährige nahm bereits viermal höchst erfolgreich an dem Nachwuchs-Wettbewerb teil.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zur gleichen Zeit packten einige Räume weiter Antonia Kleck (13) und Rosalie Bauer (14) aus Freising ihre Querflöten aus, um noch einmal kurz ein paar Töne anzuspielen. „Also ich war schon ziemlich aufgeregt“, erzählt Antonia hinterher. Allerdings habe sich die Nervosität vor der Jury schnell gelegt. Angefangen zu üben für den Wettbewerb haben die beiden, wie die meisten anderen Bewerber, im November.

„Ich spiele sowieso jeden Tag“, erklärte hingegen der Freisinger Luca Hobmair, der vor der Jury, in der unter anderem der ehemalige Musikschulleiter Martin Keeser saß, kräftig in die Felle trommelte. Das erste Bauchgefühl des Neunjährigen nach dem Bewertungsspiel: „Ich bin zufrieden.“ Auf die Frage, welche Musik er am liebsten hört, gab es sehr schnell eine Antwort: „Rock!“

Proben seit November: Antonia Kleck (l.) und Rosalie Bauer zeigten ihr Können auf der Querflöte. © Michalek

Die wenigsten Nachwuchs-Musiker können sich übrigens vorstellen, ihr Talent zu einem Beruf zu machen, die meisten wollen es „nur“ als ein schönes und lieb gewonnenes Hobby beibehalten. Ausnahmen gibt es freilich, wie etwa Johannes Wiedenhofer (17) beweist, der am Freitag unter anderem ein Bach-Werk im Rahmen der Solo-Bewertung Klavier vorgespielte und für seine Leistungen beste Bewertungen bekam. Für ihn ist eines völlig klar: „Ich werde nach dem Abi Klavier und Komposition studieren.“

„Das Wichtigste an den zwei Tagen ist vor allem, dass alle Spaß daran hatten, ganz ohne Leistungsdruck“, erklärte abschließend der stellvertretende Musikschulleiter Jürgen Wüst, der als gute Seele durch die Schule ging und den Nachwuchskünstler mit Rat und Tat zur Seite stand – und wenn es nötig war, auch ein wenig Trost im Gepäck hatte. Die letzte Wertung, und damit das letzte „Pssst!“, gab es um kurz vor 16.15 Uhr am Samstag. Danach zogen sich die Juroren für eine Nachbesprechung zurück. Der Bericht zu den Ergebnissen folgt.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.