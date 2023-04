Eltern kämpfen gegen höhere Gebühren bei der Musikschule Freising - Der OB reagiert

Von: Manuel Eser

Es scheppert: Weil die Gebühren der Musikschule Freising deutlich erhöht werden (sollen), schlagen die Eltern Alarm. (Symbolfoto) © Stadt Altötting

Eltern kämpfen gegen die Gebührenerhöhung an der Musikschule, weil sich die ersten den Unterricht für ihre Kinder nicht mehr leisten können. Der OB reagiert.

Freising – Die Erhöhung der Musikschulgebühren sorgt bei Eltern für massive Kritik. Der Hauptvorwurf lautet: Die Kosten sind zu hoch, das Kalkulationssystem zu kompliziert. Und der Musikschulleiter berichtet von ersten kostenbedingten Abmeldungen.

Wie berichtet, hat der Finanzausschuss der Stadt mit 8:6-Stimmen beschlossen, die Gebühren deutlich zu erhöhen. Beim Einzelunterricht, den mehr als 60 Prozent der Kinder belegen, gehen die Kosten für die Eltern um acht Prozent nach oben, im Raum standen zuvor mehr als zehn Euro (siehe Kasten). Der Musikschulbeirat, in dem auch Eltern vertreten sind, hatte indes eine Erhöhung um maximal fünf Prozent angesichts extrem gestiegener Lebenshaltungskosten für zumutbar gehalten.

Was der Ausschuss entschieden hat Neben dem Deckungsgrad (43 Prozent der Kosten tragen die Eltern, 57 Prozent die Stadt) entscheidet ein sogenannter Gewichtungsschlüssel über die Höhe der Musikschulgebühren: Gruppenkurse sind günstiger als Einzelunterricht. In der aktuellen Kalkulation führte das dazu, dass die Gebühren für Vorschule, Instrumentenkarussell und Ballett zwischen elf und 32 Prozent sinken, für Einzelunterricht und Zweier- bis Fünferkurse – und damit für die Allermeisten – um acht bis zehn Prozent steigen. Um diese Spitzen abzufedern, hat der Ausschuss so am Gewichtungsschlüssel geschraubt, dass es für Erstgenannte keine Senkung, sondern eine Nullrunde gibt, für Letztgenannte die Erhöhung auf sechs bis acht Prozent abgemildert wurde.

Schon in der Ausschusssitzung hatte Stadträtin Susanne Günther (Grüne), die auch Vorsitzende des Beirats ist, betont, dass das Erlernen eines Musikinstruments in Freising zu einem „Luxusgut“ werde. Da die neu beschlossenen Gebühren aber noch vom Gesamtstadtrat abgesegnet werden müssen, kämpft der Beirat weiter um günstigere Konditionen für die aktuell 1091 Kinder – und ein vereinfachtes System.

Bogenhausen ist günstiger als Freising

„Seit 2018 für die Musikschule ein neues Gebührenberechnungsmodell eingeführt wurde, sitzen wir jedes Jahr im März beisammen und versuchen die Zahlen zu verstehen, die als Grundlage für die empfohlene Gebührenanpassung vorgelegt werden“, schreiben die elf Elternvertreter des Beirats in einem Brief an Oberbürgermeister und Stadtrat, der dem FT vorliegt. „Das damals beschlossene Modell sollte transparent und nachvollziehbar sein und vor allem nur zumutbare Erhöhungen beinhalten. Es sollte vor übermäßigen Erhöhungen schützen.“

Musikschulleiter Odilo Zapf will an Stellschrauben drehen. © Archiv

Stattdessen liegen die Gebühren am oberen Rand – zumindest beim Einzelunterricht. Das hat der Bayerische Musikschulverband den Eltern bestätigt. Dem FT berichtete Angelika Haslbeck: „Es ist günstiger, sein Kind in München-Bogenhausen anzumelden als in Freising. Und dort befindet sich die Musikschule auch in einem denkmalgeschützten Gebäude.“ Die Folgekosten dafür würden den Eltern ebenfalls berechnet.

„Wir schätzen das Angebot der Musikschule als freiwillige Leistung der Stadt“, betonen die Eltern. Musikalische Bildung sei ein wichtiger Baustein der kindlichen Entwicklung. „Es wäre schade, wenn diese Chance einem größeren Teil der Kinder unserer Stadt verwehrt bleibt, weil die Gebühren zu hoch sind.“

Die Schamgrenze bei Eltern ist hoch

Odilo Zapf, Leiter der Musikschule, bestätigt dem FT, dass sich Freising beim Einzelunterricht „an der oberen Grenze“ befindet. Er berichtet, dass es inzwischen vereinzelt zu Abmeldungen kommt. Ein Beispiel: „Kürzlich musste eine Zweiergruppe aufgelöst werden, weil eines der beiden Kinder weggezogen ist. Logischer Weg für das verbliebene Kind wäre Einzelunterricht gewesen. Doch da hat die Mutter gesagt: Das kann ich mir nicht mehr leisten.“

Zwar gibt es einen Sozialzuschuss. Doch der greift erst auf Hartz-IV-Niveau. Es gebe aber Eltern, die im Graubereich darüber lägen, sich aber ebenfalls angesichts der gesamten Bandbreite an Kostensteigerungen den Musikschulunterricht nicht mehr leisten könnten und so zum Härtefall würden, sagt Zapf. „Zudem ist die Schamgrenze in den meisten Fällen auch groß, finanzielle Probleme zu offenbaren.“ Die Elternvertreter sprechen auch von Fällen, in denen Kinder wegen zu hoher Gebühren gar nicht erst angemeldet würden.

Zapf möchte nun an mehreren Stellschrauben drehen. So soll in den nächsten Wochen ein Förderverein gegründet werden, der etwa teuere Instrumente sponsern und damit die Ausgaben der Musikschule verringern könnte. „Ich weiß gar nicht, warum es den bisher noch nicht gab.“

Auch die Stadt denkt nun nochmal nach

Er will aber auch den EMP-Bereich ausbauen. Zur Elementaren Musikpädagogik zählen Gruppenkurse wie die Vorschule oder das Instrumentenkarussell. Denn die sind laut Zapf im Gegensatz zum Einzelunterricht vergleichsweise günstig und versprechen auch etwas mehr Einnahmen. „Dann müssten wir den Einzelunterricht nicht ganz so teuer machen.“

Auch die Stadt denkt um. Eigentlich hätten die Gebühren in der Stadtratssitzung am Donnerstag endgültig abgesegnet werden sollen, wurden auf Anweisung von OB Tobias Eschenbacher aber kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Dem FT teilte er mit: „Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Erhöhungen teilweise abzufedern. Zur Klärung nehmen wir uns nochmal Zeit.“

