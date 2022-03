50 Jahre Musikschule Freising: Mitbegründer erinnert sich an die schwierigen Anfänge zurück

Von: Andreas Beschorner

Paukenschlag zum Start: Musikschulleiter Josef Goerge und Oberbürgermeister Adolf Schäfer bei der Einweihung. © Stadt Freising

Die Musikschule Freising feiert 50-jähriges Bestehen - mit zahlreichen Veranstaltungen. Ein Mitbegründer erinnert sich an die Anfänge zurück.

Freising – Mit ihm fing alles an: Josef Goerge war Mitbegründer und von 1972 bis 2008 der erste Leiter der Freisinger Musikschule. Im Interview blickt er zurück.

Herr Goerge, gab es am Anfang Schwierigkeiten? Oder lief alles gleich harmonisch?

Dank der „Weihenstephaner Privatinitiative“ gab es 1971 einen einjährigen Vorlauf von musikalischer Früherziehung, die für die Stadt der Initialpunkt der Gründung einer kommunalen Musikschule war. Selbstverständlich wurde in den Stadtratsfraktionen eifrig gestritten und diskutiert: Der Zuschuss darf ein gewisses Budget nicht überschreiten, die Lehrer sollen ehrenamtlich unterrichten, es soll dem Privatmusiklehrer nicht schaden und mehr. Bürgermeister Georg Klimm – damals auch Musikprofessor am Dom-Gymnasium – gab nach langen Diskussionen in einer legendären Stadtratssitzung letztendlich das Startzeichen zum Genehmigungsverfahren der Sing- und Musikschule der Stadt Freising – mit folgender handfesten Bemerkung: „Dann teeren wir halt ein paar Meter Straßen weniger!“

Schließlich wurde die Musikschule am 16. Oktober 1972 eröffnet.

Mit gleich 333 Schülern gab es einen Riesenansturm – und es fehlte an allem: Musikinstrumente, Lehrkräfte, Lehrkonzepte, Räumlichkeiten. Doch trotzdem bestand immer eine gewisse Harmonie. Die Freisinger Bürger wollten eine Musikschule und haben sie noch heute. Und gerade sie belebt in höchstem Maße das Ansehen der Stadt Freising.

Wie wichtig war der Bezug des Eckherhauses an der Kölblstraße für den Erfolg der Musikschule?

Der Umzug in das Eckherhaus war in gewissem Sinne eine Erlösung und Befreiung aus dem Kellerdasein des Kindergartens an der Arndtstraße und der Vöttinger Grundschule. Im Eckher-Haus stehen nun viele Räume für Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht zur Verfügung - optimale Bedingungen. Die Lehrkräfte können sich austauschen, die Instrumente vor Ort verbleiben und die Unterrichtszeiten entzerrt werden. Verwaltungsräume sind zentral vor Ort. Die Räumlichkeiten sind bundesweit anerkannt und waren Vorbild für viele Musikschulen, die ja in dieser Zeit aus dem Boden sprießten. Regelmäßig reisten Delegationen aus Gemeinden und Städten an, um sich zu informieren.

Und der Bezug des Pavillons?

Das war ein Glanzpunkt in der Geschichte der Musikschule. Hier konnte sich im Laufe der Zeit alles entwickeln, was das Herz begehrte. Der Traum der ganzen Musikschulgemeinde: Vorspielabende, Hausmusiken, Ballett, Jazz, Volksmusik, Stadtkapelle, Jugendblasorchester, Musical – und alles mit guten technischen Voraussetzungen auf offener Bühne vor Publikum. Die Musikschule darf Kooperationen mit Freisinger Schulen eingehen. Den Musikschülern wird ein Angebot unterbreitet vom nur Musikmachen aus Freude bis hin zum Profimusiker. Die Musikschule kann überregionale Veranstaltungen durchführen wie den Europatag der Musik, den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, der zum jährlich wechselnden Regionalwettbewerb der Musikschulen Freising und Erding führte oder den St. Martinszug, den ich 40 Jahre geleitet habe. Lehrer, Schüler und Ensembles der Musikschule werden immer wieder mit dem Kulturpreis oder dem Förderpreis des Landkreises ausgezeichnet. Die Musikschule hat sich im öffentlichen Leben der Stadt Freising voll etabliert und ist ein wichtiger Partner in vielen Bereichen und Anlässen.

Was empfinden Sie, wenn Sie die Musikschule heute betrachten?

Der Aufbau war im Nachhinein gesehen eine riesige Herausforderung für einen unerfahrenen jungen Absolventen des Richard-Strauss-Konservatoriums. Mit dem Hauptfach „Viola da Gamba“ hatte ich eigentlich ganz andere Pläne, denn ich träumte von schönen Künsten und Konzerten. Meine Devise war aber dann: Der Musikschulleiter kann auch Dirigent für andere Dinge sein. Er muss nur die richtigen Register am richtigen Ort ziehen können und den Unterschied zwischen piano und forte beziehungsweise Adagio und Allegro zum richtigen Zeitpunkt erkennen. Diese Art von Registrierung kann man nicht am Konservatorium lernen – das ist Erfahrung vor Ort.

Blickt man zurück, sieht man, dass sich alle Mühen gelohnt haben. 2008 habe ich ein wohlbestelltes Musikhaus übergeben, dessen musikalisches Flair weit über die Stadtgrenzen ausstrahlt. Ein Haus mit Lehrern, die früher selber Musikschüler waren, ein Haus, das ein Elysium für die Freisinger Kinder und Jugendlichen ist und ein Haus, das die musikalische Botschaft des friedlichen Miteinander mit befreundeten Partnerstädten entwickelt und pflegt und somit zu Frieden und Freiheit beiträgt.

Gut zu wissen - Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der Musikschule Freising:

Am 2. April findet in der Luitpoldhalle der Festabend zum 50. Geburtstag der Musikschule statt. Die Stadtkapelle Freising präsentiert am 7. und 8. Mai in der Luitpoldhalle ihr großes Jahreskonzert. Unter dem Motto „Musik klingt durch die Stadt“ wird am 14. Mai an verschiedenen Schauplätzen im Herzen Freisings musiziert. Eine Neuinszenierung des Kindermusicals „Knecht Warze“ steht am 25. und 26. Juni sowie am 1. und 2. Juli im Pavillon der Musikschule auf dem Programm. Zum Sommerfest an der Kölblstraße lädt die Musikschule am 9. und 10. Juli. Die Geburtstagsfestivitäten bieten einen weiteren Höhepunkt mit „A Night of Funk and Soul“ am 28. und 29. Oktober in der Luitpoldhalle. Die Show blendet in die 1970er zurück, das Gründungsjahrzehnt der Musikschule, als Soul und Funk Hochzeit feierten. Infos über die Musikschule und natürlich das Geburtstagsprogramm gibt es online unter musikschule.freising.de.