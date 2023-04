Mutmaßlicher Dealer springt aus Freisinger Wohnung - mit einem Rucksack voller Drogen

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Bei seiner Flucht hatte der 22-Jährige einen Rucksack dabei, in dem die Ermittler neben 440 Gramm Marihuana (Symbolbild), 15 Gramm Ecstasy und zehn Gramm Heroin auch zwei Messer fanden. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding gelang es am vergangenen Donnerstag, einen Rauschgifthändler festzunehmen.

Freising - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldet, war ein Freisinger (22) „wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Marihuana“ ins Visier der Kriminalbeamten geraten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde der 22-Jährige bei einem Drogengeschäft beobachtet.

Flucht durchs Fenster

„Beim Versuch, den jungen Mann in einer Freisinger Wohnung festzunehmen, sprang er aus einem Fenster im ersten Obergeschoß und versuchte, zu flüchten. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde aber von Kripobeamten gestellt und in Gewahrsam genommen.“ Bei seiner Flucht hatte er einen Rucksack dabei, in dem die Ermittler neben 440 Gramm Marihuana, 15 Gramm Ecstasy und zehn Gramm Heroin auch zwei Messer fanden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamtenspäter rund 10 000 Euro an mutmaßlichem Drogengeld.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Haftbefehl erlassen

Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte einen Haftbefehl gegen den 22-Jährigen, den der zuständige Richter dann erließ. Der Tatverdächtige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.