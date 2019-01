Nach 29 Jahren: Sekretärin der Freisinger Meichelbeck-Realschule geht in Rente

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Sonja Sieg. Die Sekretärin der Karl-Meichelbeck-Realschule wurde nun mit einer liebevoll gestalteten Abschiedsfeier in den Ruhestand entlassen.

Freising – „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Sonja Sieg. Die langjährige Sekretärin der Karl-Meichelbeck-Realschule Freising wurde am Dienstag mit einer liebevoll gestalteten Abschiedsfeier in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.

Auf dem Programm standen unter anderem eine persönliche Rede von Schulleiter Bernd Friedrich und das extra für diesen Anlass umgeschriebene Neue-Deutsche-Welle-Lied, „Major Tom – Völlig losgelöst“, das von Lehrer-Band- und Chor vorgetragen wurde. „Das wurde einmal vor 15 Jahren beim Geburtstag von unserem ehemaligen Konrektor Helmut Attenberger gespielt. Dass ich das Lied gerne mag, daran haben sich die Kollegen heute noch erinnert“, freute sich Sieg.

Nach sechs Jahren, in denen sie sich zu Hause um ihre Tochter gekümmert hat, fing Sieg 1990 an der Realschule an. „Ich wollte endlich wieder arbeiten.“ Sie bewarb sich als Teilzeitkraft und wurde schon im Bewerbungsgespräch von dem früheren Schulleiter Josef Maier eingestellt. Damals habe man noch nicht am Computer gearbeitet, sondern an einer elektronischen Schreibmaschine. „Wir mussten das mit dem Computer erst lernen“, erinnert sich Sieg. „Aber im Austausch mit den Kollegen hat das dann jeder gekonnt.“

Und das Miteinander, der Kontakt zu den Menschen, war der Grund, warum Sonja Sieg jeden Tag gerne in die Arbeit gegangen ist. „Ich habe vier tolle Chefs miterlebt und ein wunderbares Lehrerkollegium gehabt, das mich immer wertgeschätzt hat“, erzählt Sieg. „Ich war mit Leidenschaft dabei – nur damit kann man den Job ausüben.“

Auch im Ruhestand aktiv und fit zu bleiben: Das ist für die langjährige Sekretärin wichtig. Dafür will sie sich ein Elektro-Fahrrad kaufen, mit dem sie mit ihrem Mann längere Radtouren unternehmen kann. Sieg sagt: „Außerdem möchte ich nun wieder mehr Zeit mit meiner Tochter und meiner Enkelin verbringen.“Leyla Yildiz

