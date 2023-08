Nach der Flutkatastrophe in Skofja Loka: Partnerstadt aus Slowenien bittet Freisinger Bürger um Hilfe

Von: Andrea Beschorner

Wasser- und Schlammmassen sind sturzbachartig durch die Gassen der Stadt gerauscht. © privat

Die Flutkatastrophe in Slowenien hat auch in der Freisinger Partnerstadt Skofja Loka massive Schäden angerichtet. Der Bürgermeister bittet nun die Freisinger um Hilfe.

Freising/Skofja Loka – Die zerstörerische Kraft des Wassers hat bei der jüngsten Flutkatastrophe in Slowenien auch Freisings Partnerstadt Skofja Loka arg zu spüren bekommen. Und damit sind Freunde der Stadt Freising von dem Unglück schwer betroffen, wie Bürgermeisterin Eva Bönig im Gespräch mit dem FT sagt.

Land unter hieß es auch in Skofja Loka nach den Unwettern am 4. August. © privat

Die Partnerstadt, der Bönig noch am 1. Juli einen Besuch zur 1050-Jahrfeier abgestattet hatte, so zu sehen, mitzuerleben, welche Ausmaße das verheerende Unwetter am Ende doch hatte, mache sie traurig und betroffen, wie sie sagt. Denn zunächst, am Tag nach der Katastrophe in Slowenien, habe es zumindest in Skofja Loka erst gar nicht so dramatisch ausgesehen. Bönig hat, wie bereits berichtet, am nächsten Tag mit der Partnerschaftsreferentin telefoniert und Hilfe aus Freising angeboten. Die sei damals noch guter Dinge gewesen, habe ihr versichert, dass alles gar nicht so schlimm sei wie in den benachbarten Städten. Das aber war nur eine Momentaufnahme, die Schäden waren nicht sofort abschätzbar.

Jetzt, bei den seit Wochen andauernden Aufräumarbeiten, wird immer mehr deutlich, was die Wasser- und Schlammmassen letzten Endes tatsächlich angerichtet haben. Im Gespräch mit Eva Bönig hat Tine Radinja, der Bürgermeister der Stadt, eindrücklich auf die Not vieler Menschen hingewiesen, die die Flut besonders hart getroffen habe. Aus diesem Grund bittet die Stadt Freising nun dringend um Spenden für die Partnerstadt. Mit dem Geld kann Skoja Loka schnell und unbürokratisch dort helfen, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Etwa beim Aufbau von zerstörten Kitas, in Schulen oder im Theater, dem beliebten und wichtigen Treffpunkt der geschichtsträchtigen Stadt.

Eine Schneise der Verwüstung hat die Überflutung in der geschichtsträchtigen Stadt geschlagen. © privat

Wie der Bürgermeister Skoja Lokas Eva Bönig in einer Mail mitgeteilt hat, wird der Wiederaufbau der Infrastruktur ersten Schätzungen zufolge mindestens zehn Millionen Euro verschlingen – und es werde Jahre dauern, bis alles wieder ist, wie es einmal war. Auf den Bildern, die Eva Bönig von Marko Murn vom Rotary-Club in Skofja Loka zugeschickt bekommen hat, ist etwa zu sehen, wie Schlammmassen sturzflutartig eine enge Gasse herrunterrauschen – eben jene Gasse, die Bönig bei ihrem Besuch im Juli entlanggelaufen ist. „Das macht schon was mit einem, wenn einem eine Stadt so vertraut ist.“

Spendenaufruf

Spenden für die Freunde aus Skofja Loka werden über das städtische Konto der Sparkasse Freising gesammelt: DE76 7005 1003 0000 0100 33; Verwendungszweck: „Flut-Notfall Skofja Loka“.

