Nach Gewaltverbrechen: Schulfamilie trauert um getötete Lehrerin (28)

Die Schulfamilie im Landkreis Freising trauert: In der Nacht zum Donnerstag wurde in Taufkirchen eine 28-jährige Lehrerin aus Freising Opfer eines Gewaltverbrechens. Kollegen, Schüler und Eltern sind schockiert.

Landkreis - Noch immer sitzt der Schock bei Schülern und Lehrern tief: In der Nacht zum Donnerstag wurde in Taufkirchen eine 28-jährige Lehrerin aus Freising Opfer eines Gewaltverbrechens – der 34-jährige ehemalige Lebensgefährte steht unter Verdacht, seine Ex-Freundin nach einem Streit umgebracht zu haben. Für Schüler und Eltern, aber auch für die Kollegen der jungen Frau hat das Schulamt noch am Vatertag ein Gesprächs- und Betreuungsangebot organisiert.

„Trauerfälle hatten wir schon viele, aber nicht so einen extremen“, erklärte der stellvertretende Schulamtsdirektor Bernhard Kindler am Freitag im Pressegespräch. Die junge Frau sei an mehreren Schulen im Landkreis als Fachlehrerin im Einsatz gewesen. Weil sie am Mittwoch mehrere Termine nicht wahrgenommen hatte, wurde sie von ihrem Arbeitgeber und von der Familie als vermisst gemeldet, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern mit. Wenig später dann die traurige Gewissheit: Die Lehrerin wurde leblos in der Wohnung ihres Ex-Lebensgefährten gefunden.

Am frühen Donnerstagmorgen ereilte Bernhard Kindler die schlimme Nachricht. Er stellte ein Krisenteam, bestehend aus Schulleitern, Schulpsychologen, Schulsozialarbeitern und Vertretern des Schulamts zusammen, um über die Vorgehensweise zu beraten. Eines stand von Anfang an fest: „Ohne Informationen bis Montag warten – das geht nicht“, war sich Bernhard Kindler sicher. Per Mail wurden schließlich Briefe an die Elternbeiräte und Klassenelternsprecher verschickt, die die schockierende Nachricht an die Eltern weiterleiteten. Darin seien die Eltern gebeten worden, mit ihren Kindern über die tragischen Ereignisse zu sprechen. Am Freitag standen den Schülern in den betroffenen Schulen Psychologen zur Seite. Für die Lehrer gab’s noch am Donnerstag ein Online-Gesprächsangebot sowie am Freitagmorgen eine vorbereitende Lehrerkonferenz.

Dass es sich bei dem Tod der Lehrerin um ein Gewaltverbrechen handelt, wie das Polizeipräsidium mitteilte, wissen die Kinder. „Nicht aber die weiteren Umstände“, betonte Kindler. Auch die Polizei hat sich dazu noch nicht geäußert, geht aber aufgrund der aktuellen Erkenntnisse davon aus, „dass es sich um eine Beziehungstat handelt“.

Der mutmaßliche Täter wurde am Donnerstag ins Krankenhaus Erding gebracht, nachdem er sich in suizidaler Absicht selbst verletzt hatte. Dort wird er von Beamten überwacht. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl beantragt, ein Haftrichter hat diesen erlassen. Allerdings ist der 34-Jährige noch nicht transportfähig.

In den Schulen macht man sich nun Gedankten, wie eine mögliche Trauerfeier aussehen könnte. Die Trauer in Bilder zu verarbeiten, sei ebenso denkbar wie ein Kondolenzbuch oder ein Trauerraum, so Kindler.

